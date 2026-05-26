(UOL/FOLHAPRESS) - O nigeriano Victor Udoh, ex-jogador das categorias de base do Southampton, da Inglaterra, foi encontrado morto aos 21 anos em Abuja, na Nigéria, onde passava férias.

De acordo com o jornal espanhol Sport, a causa da morte é tratada como suspeita. A polícia nigeriana supõe que o jogador tenha morrido de intoxicação alimentar.

De acordo com relatos divulgados na imprensa local, Udoh saiu com amigos na noite anterior. O jogador nigeriano foi encontrado sem vida em sua casa.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A polícia suspeita de uma possível intoxicação alimentar ou por bebida alcoólica.

Udoh começou sua carreira no Academy Abuja, da Nigéria, e se transferiu para o Antwerp, da Bélgica, ainda adolescente. Se destacando nas categorias de base do time belga, o jogador foi contratado para jogar no time sub-21 do Southampton.

Tanto o Antwerp quanto o Southampton confirmaram a morte do jogador e prestaram homenagens em suas redes sociais. Udoh não chegou a estrear pela equipe principal do time inglês.

O Royal Antwerp relembrou o desempenho do jogador na base. Udoh marcou 12 gols em 21 jogos no sub-20 do time belga, estreando no profissional na temporada seguinte.

Atualmente, Udoh jogava pelo Dynamo Ceske Budejovice, da 2ª divisão da República Tcheca. O jogador estava de férias em seu país natal após o fim da temporada europeia.