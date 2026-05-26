SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fretou viagens de helicópteros para levar os jogadores da seleção brasileira até a Granja Comary, em Teresópolis, onde o grupo convocado por Carlo Ancelotti vai fazer um período de treinos antes do embarque para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

A decisão pelo deslocamento aéreo, evitando subir a serra de carro ou de van, foi tomada para minimizar o desgaste dos atletas, que desembarcam no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (27).

Logo na chegada, os jogadores vão passar por uma bateria de avaliações físicas e clínicas. À tarde, Carlo Ancelotti comandará o primeiro treino com os jogadores selecionados para o Mundial.

O treinador italiano vai manter o esquema que permite mais privacidade ao elenco, limitando a presença de jornalistas. De acordo com a CBF, nos quatro dias de treinos na Granja, os jornalistas poderão participar das entrevistas e acompanhar somente os primeiros 15 minutos de atividade em campo. Geralmente, o período é quase todo utilizado para fazer o aquecimento dos atletas, sem dar pistas da formação.

Antes da viagem para os Estados Unidos, o Brasil se despede do país no amistoso contra o Panamá, no próximo domingo (31), às 18h30, no Maracanã.