TERESÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - Vai começar nesta quarta-feira (27) a reta final da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti chegará pela manhã ao centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis, e terá à sua disposição 23 dos 26 atletas convocados para representar o país no Mundial -a ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

O técnico italiano ainda não poderá contar com Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, nem com Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Seus clubes disputarão no sábado (30) a decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Budapeste, na Hungria, e eles se juntarão ao grupo já em Nova Jersey, na próxima semana.

A programação do primeiro dia é de exames médicos. Eles serão realizados à medida que os atletas forem chegando, e haverá um treino leve na parte da tarde. Para facilitar a logística, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fretou helicópteros que partirão dos aeroportos do Rio de Janeiro rumo à região serrana fluminense.

Já está em Teresópolis desde terça (26) o volante Casemiro, primeiro a chegar. Os demais são esperados na quarta, inclusive aqueles cujos times têm partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana na noite de terça: Weverton, do Grêmio, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Paquetá, do Flamengo, e Neymar, do Santos.

No caso de Neymar, ele já estava descartado do duelo do alvinegro praiano com o Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, em Santos. O atacante de 34 anos está em recuperação de um edema na panturrilha direita, e os seus exames na Granja Comary são os que mais causam expectativa no departamento médico da seleção nacional.

O problema tem sido tratado com mistério pelo clube alvinegro e pelo atleta, embora seja inicialmente considerado "leve". De qualquer maneira, a situação gera preocupação, e a presença do velho craque no jogo amistoso contra o Panamá, no domingo (31), no Maracanã, no Rio, é vista como incerta.

Até a partida festiva, com despedida da torcida brasileira, Ancelotti comandará treinos diários na Granja: nas tardes de quarta e quinta e nas manhãs de sexta e sábado. Nessas atividades, contará com o auxílio de três garotos: o goleiro Léo Nannetti, 18, do Flamengo, o zagueiro Bruno André, 19, do Vasco, e o meio-campista Felipe Souza, 19, do Botafogo.

Nannetti não vai acompanhar o grupo da seleção apenas na Granja Comary. Por causa da metodologia usada pela comissão técnica, que prefere trabalhar com quatro guarda-metas, ele irá também aos Estados Unidos e trabalhará ao lado de Alisson, Ederson e Weverton, sob comando do preparador Taffarel.

A delegação deixará Teresópolis no sábado, rumo ao Rio, para o jogo de domingo, no qual serã dados os primeiros indícios do time no qual apostará Carletto no Mundial. Os atletas embarcarão na segunda-feira (1º) para os Estados Unidos e ficarão hospedados na região de Nova Jersey, com treinos no centro de treinamento do New York Red Bulls.

Ainda haverá mais um amistoso, este já com cara de teste final, com o grupo completo e diante de um adversário mais forte. A seleção verde e amarela enfrentará no dia 6 de junho, em Cleveland, o Egito. E, então, terá os últimos treinos antes da estreia na Copa, marcada para o dia 13, contra Marrocos, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey.

"Teremos 17 dias de preparação. A ideia nossa é que a primeira semana seja um período de readaptação às atividades. Muitos dos atletas já terminaram as competições por seus clubes. Nós conversamos com eles para que se mantivessem em atividade, mas esta primeira semana terá um direcionamento mais para uma questão adaptativa", afirmou o preparador físico Cristiano Nunes.

"Já na segunda semana, vamos aumentar essas cargas antes do jogo do Egito. E, na última semana, na qual vamos ter um tempo maior, o plano é estabelecer uma carga visando uma evolução, uma aquisição mesmo na semana que antecede a nossa estreia", acrescentou o profissional da comissão técnica.