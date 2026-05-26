RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Paulo Henrique Ganso está afastado dos jogos do Fluminense. O jogador não será relacionado porque está negociando transferência para outro clube. O próprio Flu confirmou a informação.

Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. Nota oficial do Fluminense

O próximo jogo contra o Fluminense é contra o La Guaira, pela Libertadores. Depois, no domingo, o time de Zubeldía pega o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Ganso tem 36 anos e é reserva no Fluminense. O contrato atual termina ao fim do ano e o jogador ainda não bateu o limite de jogos no Brasileirão ? se jogar uma partida, estoura o limite de 12 jogos. Com isso, está disponível para defender outras equipes da Série A.

Ele, por regulamento, poderia atuar pela Libertadores sem dor de cabeça, mas a diretoria decidiu tirá-lo de ação mesmo assim.

Em 2026, Ganso soma participação em 22 jogos e marcou dois gols.