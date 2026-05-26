SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo conquistou a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo C, o Tricolor fez a lição de casa no Morumbis, venceu o Boston River por 2 a 0 e confirmou a melhor campanha da chave.
Os gols da vitória foram marcados por Artur e Acosta, este último contra. Com os dois tentos, aliás, o Tricolor chegou à marca de 11 mil bolas na rede em sua história.
O time de Dorival Júnior chegou aos 12 pontos na chave e firmou a ida às oitavas de final. Equipe paulista dependia só de si para confirmar a liderança da chave, e o fez de maneira invicta ? três vitórias e três empates em seis jogos.
Esta foi a primeira vitória de Dorival desde que retornou ao Morumbis, para sua terceira passagem. O resultado também interrompeu uma sequência de oito jogos sem vitória ? a pior da década, até então.
Classificado, o São Paulo volta a campo neste domingo, contra o Remo. Será a despedida do clube antes da parada para a Copa do Mundo. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo Brasileiro.
LANCES IMPORTANTES
1 a 0! André Silva recebeu boa bola enfiada de Wendell pela esquerda, e cruzou rasteiro para dentro da área. A bola passa por Calleri e, após escorregão do zagueiro, chega em Artur. O camisa 37 dominou, quase invadiu a pequena área e encheu o pé. Placar aberto no Morumbis.
2 a 0! Artur recebeu boa bola pela esquerda e ficou no um a um contra o marcador. O atacante invadiu a grande área e cruzou rasteiro na direção de Calleri, com o goleiro já batido. Antes do argentino, porém, finalizar, Acosta errou o corte e mandou para as próprias redes. Vantagem dobrada.
Quase. Pela direita, André Silva lançou Lucas Ramon, que cortou para trás e ganhou espaço para mandar para a área. De esquerda, o ex-Mirassol levantou bola para Calleri, praticamente dentro da pequena área. O camisa 9 cabeceou no contra-pé do goleiro, e a bola tirou tinta da trave.
Uhhh! Boa chegada dos visitantes. São Paulo voltou mal do intervalo, e o Boston River ganhou confiança. Após cruzamento pela esquerda, a bola passa por todo mundo e sobre nos pés de Muñoa. O meio-campista dominou, tirou da marcação pela lateral da área e bateu colocado. A bola passou triscando a trave e foi para fora.
Pega, Juan González. Lucca foi acionado pela esquerda por Pedro Ferreira e partiu para cima da marcação. O cria de Cotia cruzou para a área, encontrando Wendell, que fazia uma de atacante. O lateral subiu mais alto que a zaga, mas cabeceou nas mãos do goleiro uruguaio.
Pênalti anulado. Calleri foi derrubado dentro da área após cruzamento, e o árbitro assinalou a marca da cal. Após revisão do árbitro de vídeo, a infração acabou anulada por impedimento.
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell; Artur (Tetê), Pablo Maia (Negrucci), Danielzinho e Ferreira (Pedro Ferreira); Calleri (Tapia) e André Silva (Lucca). T.: Dorival Júnior.
BOSTON RIVER
Juan González; Acosta, Rivero, Aguirre e Fernández; Dafonte (Yair González), Ramírez (Andy López), Haller e Muñoa (Alexander González); Bonfiglio (Suhr) e Reyna (Pérez). T.: Ignacio Ithurralde.
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Augusto Menéndez (PER)
Assistentes: Diego Jaimes (PER) e José Castillo (PER)
VAR: Edwin Ordoñez (PER)
Cartões amarelos: Pablo Maia (SAO); Rivero, Ramírez e Reyna (BOS)
Gols: Artur 4'/1°T; Acosta (GC) 18'/1°T (SAO)