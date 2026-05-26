SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não conseguiu superar o Montevideo City Torque, do Uruguai, em jogo decisivo da última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O empate em 2 a 2 na Arena do Grêmio, nesta noite de terça-feira, empurra o time gaúcho para a fase de playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores.

Equipe uruguaia teve amplo domínio no primeiro tempo. O City Torque levou muito perigo em jogadas pelas laterais e chegou a ter um gol anulado, aos 12 minutos, com Salomon Rodríguez. Aos 36, o atacante recebeu nova oportunidade, após bonita jogada de Silvera, e abriu o placar em Porto Alegre.

O Grêmio reagiu na segunda etapa. Arthur e Gabriel Mec entraram no intervalo e, com pouco mais de um minuto em campo, arrancaram o empate para os gaúchos. Os dois times empilharam chances perdidasdo Grupo City jogou água no chope dos mandantes aos 38, com um belíssimo gol de falta de Pizzichillo. No fim, Carlos Vinícius deixou tudo igual novamente, de pênalti.

Muita emoção no fim. Nos acréscimos, os uruguaios pediram pênalti e reclamaram muito com a arbitragem. Minutos depois, Carlos Vinícius teve grande chance para virar o jogo, mas Torgnascioli fez um milagre. A virada não saiu por detalhes. Ainda sobrou tempo para Carlos Vinícius ser expulso.

Com o resultado, o Grêmio vai aos playoffs. O Torque terminou no topo do Grupo F, com 13 pontos, e ficou com a classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana. O time gaúcho, por sua vez, terminou com a segunda posição, com 11 pontos, e terá dois jogos a mais para decidir seu futuro no mata-mata.

COMO FOI O JOGO?

As duas primeiras chances foram do Torque. Logo aos dois minutos, Pizzichillo passou por Pedro Gabriel, cruzou na pequena área, e Obregón concluiu por cima do gol. Aos nove, um contra-ataque dos uruguaios terminou em chute cruzado de Rodríguez, levando muito perigo a Weverton.

Uruguaios marcam, mas gol é anulado. Aos 12, Obregón invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. Rodríguez dividiu com a zaga gremista, ficou com a sobra em cima da linha e explodiu as redes, com Weverton já vendido no lance. A arbitragem, no entanto, identificou um toque de mão do atacante antes da conclusão.

Primeira chegada do Grêmio. Aos 16, Tetê arrancou pela direita e cruzou rasteiro na área. Amuzu se livrou da marcação e preparou o arremate, mas furou e perdeu uma boa oportunidade.

Gol do Torque: 0 a 1! Silvera driblou Marcos Rocha na esquerda e serviu Rodríguez, que se antecipou a Weverton e completou de primeira para abrir o placar, aos 36. Uruguaios na frente!

Faltou acreditar... Aos 39, Amuzu cruzou à meia altura. A bola quicou na frente de Torgnascioli e passou por baixo dos braços do goleiro, mas nenhum gremista acompanhou a jogada.

Gol do Grêmio: 1 a 1! Mec recebeu livre de Arthur no campo de ataque, limpou a marcação e bateu da entrada da área. Torgnascioli ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes. É o empate gremista, no minuto inicial do segundo tempo!

Não valeu! Aos sete, o Tricolor puxou um contra-ataque mortal, e Carlos Vinícius encontrou Mec por trás da zaga uruguaia. O garoto tocou de cobertura na saída do goleiro e comemorou o segundo gol no jogo, mas a arbitragem assinalou posição de impedimento.

Torgnascioli três vezes. Aos 15, o goleiro rebateu de soco um chute de Marcos Rocha e, na sobra, espalmou novo arremate de Mec. No lance seguinte, Arthur encontrou Carlos Vinícius na entrada da área, e o atacante obrigou o adversário a fazer bela defesa. Bombardeio gremista!

Weverton salva o Grêmio. O goleiro da seleção brasileira pegou, na sequência, chutes de Aguero e Rodríguez da entrada da área.

Carlos Vinícius na trave!

Gol do Torque: 1 a 2! Pizzichillo cobra falta à esquerda da meia-lua com perfeição. Weverton se esticou, mas não evitou o gol. Uruguaios na frente, aos 38 do segundo tempo.

Gol do Grêmio: 2 a 2! Aos 43, Carlos Vinícius marcou de pênalti.

GRÊMIO

Weverton; C. Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel. L. Pérez e Tiaguinho; Tetê, M. Braithwaite e F. Amuzu; Carlos Vinícius. T.: Luís Castro.

TORQUE-URU

F. Torgnascioli; E. Aguero, K. Silva, F. Romero, G. Kagelmacher e F. Silvera; F. Pizzichillo, B. Kociubinski, G. Montes e E. Obregón; S. Rodríguez.T.: Marcelo Méndez.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)