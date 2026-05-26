(UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol perdeu para o Lanús por 1 a 0 nesta terça-feira (26), na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O gol foi marcado por Medina.

O Leão Caipira entrou em campo já garantido nas oitavas de final da Libertadores. Com a derrota, o Mirassol fica com o 2º lugar no grupo G com 12 pontos e perde a chance de conseguir a primeira posição na classificação geral da competição.

Mesmo com a derrota, o Mirassol ia ficando com o 1º lugar no grupo G até a reta final da partida. Mas em jogo simultâneo, a LDU virou para cima do Always Ready, vencendo os bolivianos por 3 a 2 com dois gols de Deyverson. O time equatoriano assumiu a liderança do grupo com os mesmos 12 pontos e a vantagem no confronto direto.

Já o Lanús foi para a partida sem chances de classificação para a próxima fase da Libertadores. Com a vitória, o time argentino garantiu o 3º lugar do grupo ao somar 9 pontos, conquistando uma vaga nos playoffs da Sul-Americana.

O Mirassol tem mais um compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. Na zona de rebaixamento do Brasileirão com 16 pontos na 18ª posição, o Leão Caipira enfrenta o Athletico-PR fora de casa no sábado, pela 18ª rodada do campeonato.

GOLS E DESTAQUES

Paredão do Mirassol! Aos 10 minutos de partida, Walter Bou bateu colocado dentro da área e Muralha fez uma linda ponte para espalmar e evitar o primeiro gol do Lanús.

MILAGRE DE ALEX MURALHA! Goleiro salva o Mirassol em chance clara do Lanús-ARG

1 x 0: O Lanús abriu o placar aos 21 minutos do 1º tempo. O time argentino bateu um escanteio pela esquerda, a zaga do Mirassol rebateu a bola para cima e Bou dominou com liberdade na área. O atacante tocou para Medina, que finalizou cruzado no canto direito de Muralha.

Agustín Medina marca para Lanús, e Mirassol sai atrás na Argentina

Cavou o pênalti. Aos 37 minutos do 1º tempo, Galeano invadiu a área do Lanús pela esquerda e caiu após disputa de bola com Izquierdoz e Pérez. O jogador do Mirassol ficou no chão, acusando uma pancada no rosto. O VAR checou o lance rapidamente e não confirmou o pênalti. Seguiu o jogo em Lanús!

Gol anulado. Aos 7 minutos do 2º tempo, Aquino pegou rebote na área e finalizou com Muralha caído, mas o meia estava em impedimento.

MIRASSOL

Muralha; Lucas Oliveira (Mugni), João Victor, William Machado; Cariús, José Aldo (Alesson), Chico Kim, Eduardo, Reinaldo (Daniel Borges); Galdino (Carlos Eduardo), Galeano (André Luis). T.: Rafael Guanaes.

LANÚS

Losada; Pérez, Canale, Izquierdoz, Marcich; Cardozo, Aquino (Besozzi), Salvio (Sepúlveda), Medina (Biafore), Walter Bou (Cabrera), Ramiro Carrera (Watson).

T.: Mauricio Pellegrino.

Local: Estádio Néstor Díaz Pérez, Lanús (Argentina)

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguai)

Cartões amarelos: Cardozo e Pérez (LNS); Willian Machado (MIR)

Gols: Medina (LNS), 21' do 1º tempo (1-0);