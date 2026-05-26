(UOL/FOLHAPRESS) - A Adidas, fornecedora de material esportivo da seleção da Alemanha, anunciou nesta terça-feira (26) o relançamento da camisa número 2 da Copa do Mundo de 2014.
A camiseta foi desenhada com inspiração no uniforme do Flamengo, já que o Mundial seria disputado no Brasil. Assim como a indumentária flamenguista, ela apresenta listras horizontais em vermelho e preto.
O uniforme rubro-negro ficou marcado por ser usado na semifinal da competição, quando a Alemanha venceu o Brasil por 7 a 1. Ela foi usada em outro jogo, na fase de grupos, na vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos.
O modelo para o relançamento da peça foi o alemão Toni Kroos, peça-chave do time que se sagrou tetracampeão mundial. O meio-campista fez dois gols na vitória sobre os brasileiros.