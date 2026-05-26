SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em "duelo dos Atléticos", o Paranaense levou a melhor sobre o Mineiro e faturou o título da Copa do Brasil Sub-17, diante de uma Arena MRV lotada. O Furacão foi campeão nos pênaltis, vencendo por 4 a 3, após um empate de 2 a 2 no tempo normal, em final disputada em jogo único nesta terça-feira.

Athletico-PR ficou em vantagem, mas sofreu empate no fim. Vinicius abriu o placar para o Galinho no primeiro tempo, mas os visitantes viraram com Léo Cerci e Bruno Gabriel já na segunda etapa. O Atlético-MG pressionou para igualar o placar e conseguiu o feito aos 43, com Gomide, de pênalti.

Nos pênaltis, deu Furacão. O Galinho desperdiçou duas cobranças, com Marcos Heitor e Gabriel Veneno, enquanto os paranaenses só erraram uma, com Emanuel. Na última tentativa, Bruno Gabriel deslocou o goleiro alvinegro e garantiu o título.

Duelo teve casa cheia na Arena MRV. O Atlético-MG registrou um público de 10.516 na decisão, após realizar promoção com ingressos fixados em R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia e sócios Galo na Veia). Os mineiros tiveram a vantagem do mando de campo por registrarem melhor campanha na competição.

Teve mosaico 3D e festa antes do jogo. A torcida atleticana também exibiu uma faixa com os dizeres "Honramos o nome de Minas". Após o apito final, no entanto, imperou o silêncio diante do triunfo do Athletico.