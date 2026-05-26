RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Cusco nesta terça-feira (26), por 3 a 0, no Maracanã ? com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá ? e chegou aos 16 pontos. Já garantido como líder do Grupo A antes mesmo da rodada, o Rubro-Negro agora pode confirmar a melhor campanha da Libertadores nesta quarta-feira (27), a depender dos resultados de seus adversários diretos.
O que precisa acontecer? ? Os únicos que ainda podem alcançar a pontuação do Fla são os argentinos do Rivadavia e do Rosario Central, que têm 13. Porém, mesmo que eles vençam suas partidas, precisarão golear seus adversários.
DANILO É ÚNICO CONVOCADO PARA COPA QUE INICIOU PARTIDA
O zagueiro Danilo foi o único jogador do Flamengo já oficialmente convocado para a Copa do Mundo que iniciou a partida entre os titulares. Os outros três brasileiros ? Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá ? ficaram no banco, assim como o colombiano Carrascal. Paquetá, porém, entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Saúl.
As listas do Equador e do Uruguai ainda não foram anunciadas, mas a tendência é a de que Plata, Arrascaeta, De la Cruz e Varela também sejam chamados.
'TIME SEM VERGONHA' E CARRASCAL XINGADO ANTES DO JOGO
Antes da bola rolar, boa parte da torcida do Flamengo demonstrou sua insatisfação com Carrascal, expulso na derrota para o Palmeiras no último domingo. Uma das principais organizadas do clube puxou o cântico "ô, Carrascal! Vai se f... O meu Flamengo não precisa de você". Em seguida, emendou um protesto geral com gritos de "time sem vergonha". O colombiano acumulou sua terceira expulsão na temporada e foi multado pela diretoria.
O JOGO
Modificado, o Flamengo fez um primeiro tempo moroso, com lampejos e jogadas mais no abafa, principalmente cruzamentos. O lance de maior perigo foi uma bola tirada quase em cima da linha, logo no início, e depois um chute de fora da área de Evertton Araújo onde a bola bateu no travessão. O Cusco também não ofereceu maiores perigos, apenas em um contra-ataque onde Andrew fez grande defesa. Na saída para o intervalo, a equipe rubro-negra ouviu vaias.
No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim fez alterações e o Flamengo passou a empilhar chances, desperdiçando chances claras e também esbarrando no goleiro Vidal. De tanto martelar, o Rubro-Negro só foi chegar à vitória a partir dos 34, com dois gols de Bruno Henrique e um no fim, de pênalti, de Lucas Paquetá, amansando a torcida que já emitia ruídos de insatisfação.
GOLS E LANCES
Salvou em cima da linha! ? Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. De la Cruz chutou e o zagueiro Gamarra tirou quase em cima da linha!
No travessão! ? Evertton Araújo arriscou um balaço da intermediária, aos 24, e a bola explodiu no travessão!
Fla perde gols na cara no segundo tempo ? Na etapa final, o Flamengo perdeu dois gols incríveis na cara do goleiro. Um com Emerson Royal, aos 28, em grande defesa de Vidal, e outro com Pedro, aos 32, debaixo da trave.
Gol do Flamengo! ? De tanto martelar, enfim, o Flamengo abriu o placar com Bruno Henrique, aos 34, após bate e rebate da defesa do Cusco onde o atacante pegou rebote.
Flamengo faz o segundo! ? O segundo do Rubro-Negro veio quatro minutos depois, quando Plata deu passe açucarado para Bruno Henrique, que chutou bonito, de primeira, no ângulo.
De pênalti, Flamngo chega ao terceiro! ? O Flamengo fechou aos 45 quando foi assinalado pênalti por mão na bola. Lucas Paquetá bateu com grande categoria, deslocando o goleiro.
FLAMENGO
Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Erick Pulgar), Saúl (Lucas Paquetá) e De la Cruz (Samuel Lino); Luiz Araújo (Pedro), Plata e Bruno Henrique. T.: Leonardo Jardim.
CUSCO
Vidal, Ruidíaz, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Diego Soto (Valenzuela), Carlo Diez (Ampuero) e Carabajal; Colitto, Manzaneda (Colman) e Nicolás Silva (Tévez). T.: Alejandro Orfila.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: José Javier Burgos (URU)Auxiliares: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)Cartões vermelhos: Nenhum
Cartões amarelos: Soto, Carabajal, Tévez, Carlos Díez (CUS)
Gols: Bruno Henrique, aos 34 minutos do segundo tempo (FLA); Bruno Henrique, aos 38 minutos do segundo tempo (FLA); Lucas Paquetá, aos 45 minutos do segundo tempo (FLA)