(UOL/FOLHAPRESS) - Em uma noite inspirada de Gabigol, o Santos venceu o Deportivo Cuenca (VEN) na Vila Belmiro por 3 a 0, resultado mais que suficiente para seguir vivo na Copa Sul-Americana.

O Santos começou bem o jogo e abriu o placar aos 13 minutos, com Gabigol. Depois do gol, os visitantes melhoraram e conseguiram equilibrar as ações, deixando o jogo mais travado.

Na segunda etapa, o Peixe precisou de poucos minutos para resolver a partida. Miguelito (marcando pela primeira vez no Santos) e Gabriel Bontempo aproveitaram assistências de Gabigol para balançar as redes antes dos 15 minutos.

Ainda deu tempo de Gabriel Brazão defender um pênalti nos acréscimos. Leguizamón desperdiçou a cobrança pelo Deportivo Cuenca.

A boa vitória garantiu o Santos nos playoffs pelo segundo critério de desempate: o saldo de gols - dois contra um do San Lorenzo (ARG).

Grupo D

Recoleta (PAR) - 8 pontos

Santos - 7 pontos (SG: 2)

San Lorenzo (ARG) - 7 pontos (SG: 1)

Deportivo Cuenca (VEN) - 6 pontos

Nos playoffs, o Santos encara um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, a ser definido em sorteio da Conmebol.

A equipe alvinegra volta a campo no próximo sábado, quando encara o Vitória, em duelo pela 18ª rodada do Brasileirão.

CRAQUES NA TORCIDA

Neymar e Rodrygo, do Real Madrid, acompanharam juntos a vitória do Santos em um camarote da Vila Belmiro.

O camisa 10 santista se recupera de uma lesão na panturrilha e está na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa.

Já Rodrygo se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que o deixou fora do Mundial.

LINHA DO TEMPO DA PARTIDA

Primeiro tempo

Fora! No primeiro minuto, Miguelito arrancou pela esquerda e cruzou. A bola sobrou com Bontempo, que bateu forte, mas mandou para fora, por muito pouco.

Polêmica no VAR! Aos 13, Gabigol dominou na área, de costas para o gol, e tentou o giro, mas foi desarmado. O árbitro foi chamado pelo VAR para rever o lance por um possível toque no braço do zagueiro, mas manteve a decisão de campo.

1x0: Aos 14, Gabriel Bontempo deu passe de letra para Igor Vinícius, na ultrapassagem. Ele invadiu a área e cruzou rasteiro. Gabigol completou de primeira para o gol.

Passou perto! Aos 46, Erique fez boa jogada, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. Adonis Frías desviou, a bola subiu, tirou Brazão do lance, mas passou sobre o travessão.

Segundo tempo

Perdeu! Aos 2 minutos, após saída errada do Cuenca, Barreal ficou cara a cara com o goleiro, mas mandou em cima de Ferrero.

2x0: Aos 3 minutos, o Cuenca vacilou mais uma vez na saída de bola. Miguelito recebeu passe forte demais de Gabigol, mas evitou a saída de bola. Ele bateu para trás e viu a bola passar por baixo da perna do goleiro e entrar.

3x0: Aos 12 minutos, Gabigol puxou contragolpe pela direita e achou belo passe para o meio. Gabriel Bontempo recebeu na entrada da área e bateu por cobertura para fazer o terceiro.

Gol anulado: Aos 18 minutos, Ferrero pegou mal na bola no momento de dar um chutão e a bola ficou com Miguelito. Ele bateu para o gol, o goleiro se recuperou, mas Gustavinho ficou com o rebote. Ele acionou Miguelito, que bateu para o gol vazio. Após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento do boliviano no passe de Gustavinho.

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Gabriel Bontempo (Lautaro Díaz), Barreal (Moisés) e Gabigol (Robinho Jr). T.: Cuca

DEPORTIVO CUENCA

Ferrero; Mosquera (Chacón), Boolsen, Piedra e Erique; Bryan García, Vega e Maccari (David González); Ordóñez (Morocho), Rivero (Leguizamón) e Arboleda (Melvin Díaz). T.: Jorge Célico

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Cartões amarelos: Gustavinho, Adonis Frías, Luan Peres (SAN); Boolsen, Chacón, Piedra (DCU)

Gols: Gabigol (SAN), aos 14' do 1º tempo; Miguelito (SAN), aos 3', e Gabriel Bontempo (SAN), aos 12 minutos do 2º tempo