RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cumprindo determinação da Fifa, o Flamengo liberou todos os jogadores convocados por suas respectivas seleções e poderá ter até dez desfalques para a partida contra o Coritiba, neste sábado, no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo.

NOVE LIBERADOS E UM LESIONADO

No total, foram nove jogadores liberados: quatro da seleção brasileira (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá), três do Uruguai (Arrascaeta, De la Cruz e Varela), um da Colômbia (Carrascal) e um do Equador (Plata).

Os brasileiros viajarão de helicóptero para a Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (27), acompanhados dos companheiros que defenderão o Brasil na Copa. Na parte da tarde eles já inicia as atividades na sede da CBF.

A curiosidade é que Equador e Uruguai ainda não divulgaram oficialmente suas listas, mas mesmo assim os atletas rubro-negros destas seleções já não treinam a partir desta quarta-feira (27) no Ninho do Urubu. O quarteto, porém, já é dado com certo em seus respectivos países.

Além dos convocados, o Flamengo pode ter ainda o desfalque de Jorginho contra o Coritiba. O volante sofreu uma fratura no dedão do pé direito durante a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, no último domingo, e não foi relacionado nesta terça-feira (26).

Técnico da equipe, Leonardo Jardim pregou respeito aos paranaenses. O português também ressaltou que a questão física será levada em consideração.

O Coritiba é uma equipe que tem performado bem neste início. Por isso está em cima da tabela. É uma equipe muito bem treinada. Em nossa casa, independente de quem jogue, temos que ser superiores. Vamos ver quais jogadores estão disponíveis não só no papel, mas em termos físicos de forma a iniciar com a melhor equipe e ter opções no banco para entrar.Leonardo Jardim

ARRASCAETA FOI LIBERADO COM ANTECEDÊNCIA

Arrascaeta já está no Uruguai desde o último dia 18. O próprio meia solicitou ao Flamengo a liberação para que terminasse a recuperação de sua cirurgia na clavícula direita já sob os cuidados dos médicos da federação uruguaia.

nesta terça-feira (26), após a vitória do Rubro-Negro por 2 a 0 sobre o Cusco, pela Libertadores, seu companheiro e compatriota De la Cruz transmitiu otimismo. Ao passar rapidamente pela zona mista da imprensa, o meia disse que Arrascaeta "está bem".

Há a expectativa de que o ídolo rubro-negro esteja à disposição do técnico Marcelo Bielsa já na estreia do Uruguai, dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, em Miami (EUA). Porém, mesmo que isso não aconteça, os veículos uruguaios garantem que Arrascaeta será mantido no plantel da Copa.

PAQUETÁ SE DESPEDE COM GOL; DANILO É O ÚNICO QUE INICIA COMO TITULAR

Na vitória do Flamengo sobre o Cusco nesta terça-feira (26), Lucas Paquetá entrou aos 24 minutos do segundo tempo e fez o terceiro gol, de pênalti, aos 45, em seu adeus ao clube antes da Copa do Mundo.

As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem apesar da derrota (contra o Palmeiras). Sabemos da dificuldade que foi jogar com um a menos. Mas já viramos a chave, vencemos nesta quarta-feira (27) e agora é descansar. Sábado tem mais um jogo antes de pensar em Copa. Mesmo estando fora, vou estar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os três pontos.Lucas Paquetá, à Espn

Já Danilo foi o único entre os convocados que iniciou a partida conta o Cusco entre os titulares. Ele formou a dupla de zaga com Vitão. O experiente defensor foi confirmado na Copa pelo técnico Carlo Ancelotti antes mesmo da divulgação da lista oficial.

FLA CRITICOU MANUTENÇÃO DE JOGO CONTRA CORITIBA; CBF REBATEU

O Flamengo divulgou uma nota criticando a decisão da CBF em manter a partida contra o Coritiba no sábado mesmo com tantos desfalques obrigatórios por conta da Copa.

Numa competição de pontos corridos, em que todas as rodadas têm o mesmo peso na definição do campeão, não há isonomia nem paridade de forças quando uma equipe é obrigada a entrar em campo sem diversos jogadores, como é o caso de Flamengo e Palmeiras, exclusivamente porque estes atletas foram cedidos às suas seleções nacionais (quatro para o Brasil).Flamengo, em trecho da nota

A CBF, por sua vez, não deixou barato e rebateu:

As datas das rodadas, incluindo a 18ª, bem como o período de paralisação para a Copa, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes: ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações. Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo x Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo. CBF, em nota

GOLEIRO DO SUB-20 TAMBÉM ESTARÁ COM A SELEÇÃO NA GRANJA

Além do quarteto, o Flamengo terá mais um atleta treinando com a seleção brasileira na Granja Comary: o goleiro Léo Nanetti, do sub-20, que completará as atividades do técnico Carlo Ancelotti.

Nanetti já vinha sido chamado em outras ocasiões para desempenhar o mesmo papel e já foi elogiado publicamente pelo preparador de goleiros da seleção e ídolo do Brasil, Taffarel.

Nanetti coleciona convocações para as seleções de base e já treina, algumas vezes, com os profissionais do Flamengo.