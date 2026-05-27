Ainda faltam duas semanas, mas um mapeamento do comportamento do torcedor brasileiro na internet mostra que o "clima" de Copa do Mundo já é realidade. Ao longo de 45 dias de análise, o interesse pelos termos "seleção brasileira" e "convocação" cresceu 56% e 115%, respectivamente, conforme levantamento da plataforma Taboola, especializada em publicidade nativa e descoberta de conteúdo.

No último dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que estarão no Mundial, a procura por "seleção brasileira" atingiu um pico de 2,2 milhões de visualizações. Já em relação ao termo "convocação", o acumulado foi de 3,7 milhões de acessos na internet.

Considerando os jogadores, convocados ou não, os atacantes Estevão, João Pedro - ambos do Chelsea (Inglaterra) - e Endrick, do Lyon (França), além do volante Casemiro, do também inglês Manchester United, foram os que apresentaram o maior salto de interesse do público. Os dois primeiros ficaram fora da lista. Os demais vão à Copa em Estados Unidos, México e Canadá.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL!



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! #BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Estevão sofreu uma ruptura quase total no músculo posterior da coxa direita. O receio de que o atleta - que vinha sendo titular com Ancelotti - perdesse a Copa levou as menções ao nome dele crescerem 633% no fim de abril, quando o jovem de 19 anos se contundiu. O ex-jogador do Palmeiras não se recuperou a tempo de ser convocado.

O salto de 296% nas repercussões sobre Endrick durante o período da análise não decorreu somente da convocação, mas também do provável retorno ao Real Madrid (Espanha) após o empréstimo ao Lyon e uma entrevista dada por Casemiro tentando frear a expectativa sobre o ex-atacante palmeirense - que faz 20 anos em 21 de julho, dois dias após a final da Copa. O volante de 34 anos, considerado o líder da atual seleção brasileira, por consequência, teve um crescimento de 513% nas menções a ele nas redes.

Já no caso de João Pedro, houve um avanço de 131% no interesse acerca do atleta de 24 anos, revelado pelo Fluminense e quarto colocado na artilharia da recém-concluída Premier League (Campeonato Inglês), com 15 gols. Segundo o levantamento, o entendimento do público é que o jogador campeão mundial de clubes pelo Chelsea em 2025 perdeu lugar para Neymar na convocação.