SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores ? um empate garante a classificação do Alviverde para as oitavas de final.

A partida marca a despedida dos atletas convocados para a Copa do Mundo, que fazem esse último jogo antes de se apresentarem às suas seleções. Dessa forma, Abel vai ter diversos desfalques para a próxima rodada do Brasileirão, no domingo (31), contra a Chapecoense.

AS BAIXAS DO PALMEIRAS

Contra a Chapecoense, o Palmeiras já sabe que não vai contar com Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira. Os três cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo na vitória diante o Flamengo.

Arias também não estará à disposição, já que apareceu na lista de convocados da seleção colombiana. Mas o clube também trabalha com as ausências de Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Ramón Sosa e Flaco López, que aguardam as convocações de suas seleções.

Flamengo e Palmeiras tentaram adiar a 18ª rodada do Brasileirão pelo alto número de desfalques com as convocações, mas a CBF negou o pedido.

Para o jogo desta quinta-feira (28), Abel não tem grandes problemas e deve escalar o mesmo time que bateu o Flamengo no Maracanã: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Arias, Allan e Flaco López.

QUEM GANHA ESPAÇO CONTRA A CHAPE?

Marcelo Lomba será o titular no gol contra a Chape. O goleiro de 39 anos só fez três dos 36 jogos do Palmeiras no ano, e levou seis gols, mas é muito valorizado pela comissão técnica e vai ganhar uma chance no onze inicial ?o último jogo do goleiro foi a volta contra o Jacuipense, no último dia 13.

Khellven e Bruno Fuchs também serão novidades no sistema defensivo. O lateral é o substituto imediato de Giay, e o zagueiro iniciou a transição física nesta terça-feira (26) após uma lesão na coxa direita e pode reforçar a equipe no fim de semana.

Evangelista deve assumir a vaga de Andreas, suspenso, e forma dupla no meio-campo com Marlon Freitas. Felipe Anderson, que tinha conquistado a vaga como titular e lesionou, está recuperado do problema na coxa também desponta como uma opção entre os titulares.

Pelo alto número de desfalques no setor ofensivo, Abel pode ter que recorrer a garotos do grupo de apoio da base ao profissional. Erick Belé se destacou no jogo de volta contra o Jacuipense e está treinando com o elenco profissional desde então, Luighi aparece como a principal opção como camisa 9 ? Paulinho ainda não tem condições de sair jogando como titular e é carta fora do baralho.

Um provável time contra a Chapecoense tem: Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Felipe Anderson; Erick Belé e Luighi.