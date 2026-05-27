SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayer Leverkusen colocou o nome do técnico Filipe Luís, ex-Flamengo, como favorito para assumir o comando do clube. As informações são da Sky Sports da Alemanha.

O QUE ACONTECEU

O brasileiro é o nome mais cotado para substituir o atual técnico Kasper Hjulmand, segundo a publicação. As negociações, inclusive, já começaram.

O Leverkusen também tem outras opções para o cargo. Porém, Filipe Luís é plano A da direção do clube alemão.

A intenção da direção é fechar com o treinador antes de oficializar a saída de Hjulmand. O treinador dinamarquês tem contrato até 2027 e chegou ao clube após a demissão de Erik ten Hag, em setembro do ano passado.

O técnico Filipe Luís foi demitido pelo Flamengo no início de março. Ele somou 101 jogos no seu primeiro trabalho como técnico profissional: 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas só em 2026. O aproveitamento total foi de 69,9%.

Filipe Luís tinha renovado o contrato até o fim de 2027 e se despediu do Flamengo com cinco títulos oficiais, sendo o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. O treinador assumiu o cargo na reta final de 2024, substituindo Tite, e logo foi campeão da Copa do Brasil. Depois, em 2025, vieram as conquistas do Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores.