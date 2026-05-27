TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um vaivém de helicópteros em Teresópolis, os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar na Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27).

Dos 26 convocados por Carlo Ancelotti, dez já chegaram, segundo boletim da CBF divulgado pouco depois das 9h30.

Neymar ainda não está na leva que já apareceu na concentração do Brasil. É a primeira vez que ele é convocado por Ancelotti.

Casemiro foi o primeiro a chegar, ainda na noite de terça. Até o momento, os outros jogadores no CT da seleção são: Alisson, Bremer, Danilo Santos, Endrick, Ibañez, Igor Thiago, Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan.

Além deles, o goleiro Léo Nanetti, do Flamengo, chamado para completar os treinos, já está no local.

Os jogadores serão submetidos a exames e avaliações físicas neste primeiro dia na Granja. Às 17h, haverá uma atividade no campo, mas sem a presença de jornalistas.