SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possível permanência de Memphis Depay no Corinthians passa também pelo desejo do atacante de consolidar a carreira musical no Brasil.

A reportagem apurou que o holandês tem planos de investir na própria imagem artística, principalmente pensando no período após a aposentadoria do futebol, e vê o país como um terreno fértil para isso. Ele ainda não trabalha com uma data para pendurar as chuteiras, embora já desenvolva um planejamento para o pós-carreira.

MÚSICA E FUTEBOL

Desde que chegou ao Brasil, em setembro de 2024, Memphis intensificou contatos com cantores, produtoras e empresários do ramo musical. Esse movimento animou o jogador a considerar permanecer no país mesmo depois da disputa da Copa do Mundo. O atacante, inclusive, já possui músicas gravadas, algumas delas em parceria com artistas brasileiros.

Para fortalecer o projeto artístico, Memphis passou a contar recentemente em seu estafe com um profissional especializado em gestão comercial e de imagem voltada à área musical. É justamente esse representante que iniciou, nos últimos dias, movimentos em conjunto com o Corinthians para buscar parceiros capazes de viabilizar uma renovação contratual do atleta.

Nos bastidores, há o entendimento de que o segmento do trap, explorado artisticamente por Memphis, possui amplo mercado no Brasil. O país também é visto como estratégico para ações de impacto social ligadas ao jogador, algo considerado importante dentro do projeto de construção da marca pessoal do atacante.

Esses movimentos foram interpretados internamente no Corinthians como sinais positivos para uma possível renovação ?assim como o retorno de Memphis aos gramados após mais de dois meses afastado por uma lesão na coxa direita.

PARCEIROS E PROJETO

Pessoas próximas a Memphis também atuam nos bastidores para viabilizar comercialmente a permanência do atacante no Corinthians. E os primeiros resultados já começaram a aparecer.

Nos últimos dias, a Ezze Seguros surgiu como possível parceira do clube para bancar parte dos custos de um novo contrato do holandês. A empresa, que estampa a parte superior traseira da camisa corintiana, pretende atrelar esse movimento à renovação do vínculo de patrocínio com o Corinthians, válido até 30 de junho.

No último fim de semana, a marca utilizou a imagem de Memphis em uma nova campanha de seguros no valor de R$ 10, referência ao número usado pelo atacante no Corinthians. O jogador não apenas autorizou a ação, como também participou da campanha, justamente pela proximidade entre a empresa e pessoas ligadas ao atleta que trabalham na busca por novos acordos comerciais para mantê-lo no clube.

A ideia é que a Ezze arque com parte dos valores necessários para a renovação. Paralelamente, uma segunda empresa já possui negociações em estágio mais avançado dentro de um projeto desenvolvido pelo próprio departamento de marketing. Há ainda conversas com outras marcas, embora em níveis menos adiantados.

Enquanto isso, o estafe do atacante, especialmente os novos profissionais responsáveis pela gestão de imagem, tenta captar empresas de alcance global. A ideia é explorar a visibilidade internacional de Memphis e até mesmo a provável presença do jogador na Copa do Mundo.

RETORNO E RESISTÊNCIA

Após atuar por pouco mais de 30 minutos na partida contra o Atlético-MG, no último domingo, pelo Brasileirão, Memphis deve ganhar mais minutos nesta quarta-feira, diante do Platense, da Argentina, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Existe, inclusive, a possibilidade de o atacante iniciar a partida como titular, já que a previsão é de utilização entre 45 e 65 minutos.

O holandês entrará em campo já sabendo o resultado da convocação da sua seleção para a Copa do Mundo, que acontece durante o dia, considerando o horário de Brasília. Internamente, a postura do atacante após a divulgação da lista é vista como um fator importante para medir o comprometimento do jogador com o projeto do Corinthians e uma eventual renovação contratual.

Apesar do otimismo de parte da diretoria, o cenário atual ?incluindo a carreira paralela de Memphis na música? incomoda pessoas influentes dentro do clube. Esse grupo entende que a possível injeção de recursos para manter o atleta, inclusive por meio de parceiros comerciais, poderia ser utilizada para reforçar o elenco. Também existe a avaliação de que o atacante pode diminuir o empenho em campo após assegurar presença na Copa do Mundo.

Ainda que essa ala seja próxima ao presidente Osmar Stabile, a reportagem apurou que o mandatário manifestou internamente o desejo pela permanência de Memphis. Em reunião recente sobre marketing e captação de receitas, Stabile deixou claro aos participantes que não pretende poupar esforços na busca por empresas dispostas a viabilizar financeiramente a renovação do atacante.

Em paralelo, a avaliação interna é de que, para o negócio avançar, o Corinthians precisará assumir parte dos valores envolvidos na renovação. Publicamente, porém, esse cenário é rechaçado por Stabile.