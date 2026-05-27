SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa de Andrés Sanchez afirmou que houve "graves irregularidades" no procedimento que terminou com a expulsão do ex-presidente do Corinthians do quadro associativo do clube por uso indevido do cartão corporativo.

O QUE ACONTECEU

Um dos motivos citados é o fato de a votação ter sido comandada por Leonardo Pantaleão. A defesa cita que ele presidiu a Comissão de Ética ?que recomendou a expulsão? e também comandou a votação da última segunda-feira no Parque São Jorge como comandante do Conselho Deliberativo.

O voto aberto e nominal é outra "irregularidade" segundo a defesa de Andrés Sanchez. Segundo os advogados que defendem o ex-mandatário, isso fere "o rito previsto no Estatuto Social do clube".

Por fim, a defesa afirma que tomará medidas judiciais cabíveis para buscar o reconhecimento da nulidade do procedimento.

VEJA NOTA COMPLETA

"O escritório Fernando José da Costa - Advogados, que representa Andrés Navarro Sánchez, manifesta absoluto inconformismo com a deliberação aprovada pelo Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, que determinou a expulsão de seu cliente do quadro associativo do clube.

A decisão foi proferida em procedimento marcado por graves irregularidades, sendo inadmissível que o Dr. Leonardo Pantaleão tenha presidido a Comissão de Ética responsável pela elaboração do parecer de expulsão e, posteriormente, presidido a sessão do Conselho Deliberativo que submeteu esse mesmo parecer à votação.

Também é grave a realização de votação aberta e nominal, em desconformidade com o dispositivo do rito previsto no Estatuto Social do clube, indicado no edital de convocação, que prevê expressamente o escrutínio secreto.

As irregularidades foram tão evidentes que suscitaram questionamentos por conselheiros durante a própria sessão.

As violações constatadas não se limitam ao caso de Andrés Sánchez, mas representam um precedente preocupante para todos os associados, dirigentes e conselheiros do clube, ao fragilizar garantias mínimas de defesa previstas no próprio Estatuto Social.

Diante desse cenário, a defesa adotará as medidas judiciais cabíveis para o reconhecimento das nulidades do procedimento e a plena observância do devido processo legal."

EXPULSÃO DE ANDRÉS SANCHEZ

O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu expulsar o ex-presidente Andrés Sánchez do quadro associativo do clube. Foram 112 votos favoráveis à expulsão, 49 contrários e seis abstenções.

A decisão foi tomada em sessão realizada no Parque São Jorge, após votação aberta e nominal dos conselheiros. O resultado seguiu a recomendação da Comissão de Ética, que havia defendido a exclusão do dirigente por irregularidades relacionadas ao uso do cartão corporativo do Corinthians durante sua gestão.

A investigação administrativa interna apontou que o ex-presidente utilizou o cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Segundo cálculos do Ministério Público de São Paulo, os valores questionados chegam a R$ 480.169,60, já com correção monetária e juros.

Na defesa apresentada ao Conselho, Andrés alegou que não existia política interna específica para regulamentar o uso do cartão corporativo. O ex-presidente também sustentou que parte dos gastos estava ligada a compromissos institucionais, que houve confusão entre despesas pessoais e corporativas e que parte dos valores foi ressarcida ao clube.