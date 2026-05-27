(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo é o estado mais rico e com mais investimentos do país e isso reflete nos esportes. No NBB 2025/26, nove times paulistas participaram da temporada, sendo três da capital.

Na semifinal, chegaram três times do estado: Franca, Pinheiros e Corinthians. A presença paulista foi garantida na decisão após o Pinheiros despachar o Corinthians -no outro lado o duelo é entre Franca e Brasília.

A presença de pelo menos um time de São Paulo tem sido a tônica nos últimos anos da liga, em contraste com os anos iniciais, com as duas primeiras temporadas sendo decididas por Brasília e Flamengo.

Depois disso, apenas a final da temporada 12/13, entre Flamengo e Uberlândia, não teve um time paulista brigando pelo título.

Em três oportunidades, a decisão foi 100% paulista. Na temporada 2016/17, o Bauru venceu o Paulistano e no ano seguinte, o Paulistano foi campeão em cima do Mogi. A temporada 22/23 foi decidida por Franca e São Paulo, com os francanos sendo bicampeões.

O número de finais, porém, não refletiu em domínio no número de títulos. Sozinho, o Flamengo tem mais taças que o estado de SP inteiro, já que o rubro-negro tem sete conquistas e juntos, os times de São Paulo têm seis ? quatro do Franca, uma de Paulistano e Bauru.

Em caso de final paulista nesta temporada, os paulistas irão empatar com o Flamengo, time responsável por todas as finais com um time carioca. No total, são 16 finais com equipes de São Paulo e 10 com presença rubro-negra.