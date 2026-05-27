SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr afirmou que confiava na convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e relatou o nervosismo de Endrick antes de Carlo Ancelotti anunciar quem iria para o Mundial.

"Sempre conversei com o Neymar. Todas as convocações, ele sempre falava: 'Caraca, o Ancelotti não me levou de novo'. Sempre falei para ele que o velho confiava nele e que, na hora do vamos ver, ele ia levar o Ney. O Ney é nosso ídolo. Fico feliz por ele. Depois de ter sofrido tanto, poder voltar à seleção e ter uma última oportunidade. Poder jogar com ele vai ser uma honra e que seja a última dança maravilhosa com o título da Copa do Mundo", disse Vinicius Jr., atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, à CazéTV.

O atacante também teve que acalmar os ânimos de Endrick, que "mandou mensagem quase todos os dias" antes da convocação. O jovem ?que atuou no Lyon nos últimos meses? integra a lista de Ancelotti e disputará sua primeira Copa do Mundo.

"O Endrick sempre encheu o meu saco, perguntando se ele ia ou não, o que eu achava. Me mandou mensagem antes [da convocação] e depois veio aqui e falou que tinha que comemorar. Ele me mandou mensagem quase todos os dias, falou que estava nervoso. Ele é muito novo, primeira Copa do Mundo com 19 anos não é para todos", falou o jogador. .

A seleção brasileira começa a se apresentar nesta quarta-feira (27) para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Antes, a seleção fará amistosos contra Panamá, neste domingo (31), e Egito, no dia 6 de junho.

*

O QUE MAIS VINI JR DISSE

'Não somos favoritos'

"Expectativa é a melhor possível. A gente foi muito mal na última Eliminatórias e isso vai tirando a sua confiança, mas agora zera. Acredito que não somos os favoritos, mas entre os jogadores, a gente acredita que pode fazer uma excelente Copa do Mundo, mudar a história do Brasil depois de tanto tempo sem ganhar. [...] Espero que essa copa do mundo seja melhor que a minha última, que eu era muito novo. nesta quarta-feira (27) estou muito tranquilo sobre a responsabilidade que tenho na seleção, sobre a confiança que o treinador e os jogadores me passam".

Estratégia de Ancelotti

"Vamos fazer um trabalho excelente, onde a gente vai defender muito bem e tentar sair no contra-ataque, é o que o Mister sempre pede para a gente".

Vestir a camisa 10

"O Ancelotti pediu para eu jogar com a 10. Para não botar tanta responsabilidade em outro jogador. Estava guardando ela para o Neymar. Foi uma honra jogar com a 10, mas agora espero que a camisa jogue com a 10".

Top-5 para a Copa do Mundo: "Brasil. Espanha, porque ganhou a última Euro, tem um time que joga há bastante tempo, tem o Lamine, que pode ganhar uma Copa sozinho. Portugal, nosso papai Cristiano Ronaldo está lá. França, por ter chego nas duas últimas finais. Argentina, por ter sido a última campeã e tem o Messi, que sempre pode fazer algo diferente".

Voltar para o Flamengo

"Vou voltar. Não agora. Não vou voltar tão velho assim não. Tô com saudade do Flamengo. Vamos ver. Não vou voltar nos próximos 3,4 anos. Tem que ganhar a Libertadores com o Flamengo. Mas tem que ver se o Flamengo vai me querer também, né? Porque a seleção que a gente tem lá".