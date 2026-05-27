(UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Santos sobre o Deportivo Cuenca, por 3 a 0, e a vaga garantida na repescagem da Copa Sul-Americana, o técnico Cuca abriu o jogo sobre a situação do lateral-direito Mayke e do meio-campista Zé Rafael.

Questionado sobre a dupla fazer parte dos seus planos, o treinador não descartou a utilização de Mayke e revelou que o atleta vai passar por um procedimento médico durante a pausa para a Copa do Mundo.

"Eu já falei sobre o Mayke tentar nos ajudar mesmo sem estar na sua real condição física. Quando ele tem um revés como teve no jogo com o Coritiba (vaiado e substituído no primeiro tempo), a gente se sente culpado por isso, mas valorizamos muito o caráter dele. Ele vai ter que fazer um pequeno procedimento no meio do ano para tirar a dor no joelho. Ele me falou isso hoje. É uma coisa simples", disse Cuca.

"VAI SEGUIR A CARREIRA DELE"

Já o caso de Zé Rafael parece caminhar para um fim de ciclo. O meio-campista não é utilizado desde o começo do mês e Cuca não faz grandes projeções para o camisa 6 no clube.

"O Zé Rafael é outra situação. Não sei até quando vai o contrato dele. É um jogador que tem um belo futebol e vai seguir a carreira dele. Se não for aqui, será em outra equipe, porque se trata de um grande profissional e de um bom jogador", falou o treinador Cuca.

Contratado no ano passado após rescindir com o Palmeiras, Zé Rafael tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2027.

Dono de altos salários, o meio-campista completou um ano na Vila recentemente, mas nunca esteve perto de justificar o investimento.