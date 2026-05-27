SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Conceição, atacante da base do Palmeiras de 16 anos, foi suspenso por quatro meses pela Comissão Disciplinar da Conmebol. A decisão inclui um pedido à Fifa para que a punição tenha efeito mundial, o que afastaria o jogador de qualquer competição até o término da suspensão.

O garoto foi enquadrado por discriminação no artigo 149 do regulamento do Sul-Americano sub-17, que Edu disputou com a seleção brasileira em abril.

O atacante acusou o meia Benítez, da Argentina, de racismo durante o segundo tempo da partida entre as equipes nas quartas de final da competição, mas David Ojeda, o árbitro da partida, não aplicou o protocolo antirracismo.

Eduardo Conceição marcou o gol que definiu a vitória por 3 a 0 e comemorou imitando um macaco em protesto. A Conmebol não entendeu dessa forma e aplicou a punição. A CBF já entrou com um recurso. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

Decisão pode afetar a seleção brasileira e o Palmeiras. Se o gancho for mantido, o Brasil fica sem Edu durante a preparação do Mundial sub-17, que será disputado no Qatar em novembro, e ele também não poderá atuar pelo Alviverde.

Benítez também foi enquadrado no artigo 149 e levou a mesma punição. De acordo com a imprensa argentina, a AFA também já entrou com um recurso.

A reportagem apurou que o Palmeiras discorda totalmente da decisão. O clube entende que a Conmebol puniu um garoto preto que foi vítima de racismo por racismo.

Eduardo Conceição tem apenas 16 anos, mas já é monitorado por grandes clubes do futebol europeu. No início do ano, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras até janeiro de 2029.

A ideia do Alviverde é negociar o jogador quando receber uma oferta na casa dos 50 milhões de euros (R$ 295 milhões na cotação atual), entre valores fixos e variáveis. E o estafe do atleta acredita que essa proposta vai chegar.