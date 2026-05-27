TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já está concentrada para a Copa do Mundo. Entre a noite desta terça-feira (26) e a manhã desta quarta-feira (27), jogadores convocados e o técnico Carlo Ancelotti chegaram à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e deram início à preparação.

Neymar foi ovacionado pelos presentes. O jogador do Santos chegou em um helicóptero próprio e atraiu uma multidão para as grades da Granja Comary. O voo do atacante foi o mais monitorado do mundo durante o trajeto.

Outros jogadores chegaram de helicóptero. As aeronaves usadas por eles foram fretadas pela própria CBF, o que evitou que atletas subissem a serra de carro ou van, como aconteceu anteriormente.

Casemiro fugiu à "regra". O volante se apresentou ainda na noite desta terça-feira (26) e foi à Granja de carro, assim como o técnico Carlo Ancelotti, que chegou nesta quarta-feira (27).

Três atletas vão demorar mais a se apresentarem. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli estão em Budapeste (HUN) onde vão disputar a final da Champions League, nesta quinta-feira (28), às 13h (de Brasília). PSG e Arsenal decidem o principal título europeu.

O cronograma de preparação da seleção já começa nesta quarta-feira (27). Após a chegada, os jogadores farão avaliações físicas entre nesta quarta-feira (27) e sexta, incluindo Neymar, que tem um problema na panturrilha. Fontes ligadas ao estafe dele afirmaram ao UOL que ele está "clinicamente bem". O diagnóstico da CBF será feito nesta quarta-feira (27).

A seleção fará dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, em 13 de junho. No próximo domingo, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No dia 6, a equipe enfrenta o Egito, em Cleveland (EUA), às 19h.