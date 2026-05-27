SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual vice-campeão da Copa Africana e primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos anunciou nesta quarta-feira (27) a lista de convocados para o torneio da Fifa (Federação Internacional de Futebol) que acontece entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O principal nome da equipe é o lateral direito Hakimi, do PSG, considerado um dos melhores em sua posição no futebol mundial atualmente.

O goleiro Bounou, do Al Hilal, e o atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, também compõem o elenco marroquino, que faz sua estreia no Mundial de 2026 contra o Brasil no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey.

Em seguida, a seleção africana encara a Escócia, em Boston, no dia 19, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Haiti, no dia 24, em Atlanta.

Essa será a sétima participação do Marrocos em Copas do Mundo, a terceira consecutiva. Na última edição, no Qatar, em 2022, a equipe fez história ao se tornar a primeira do continente africano a alcançar as semifinais do torneio.

Na campanha de quatro anos atrás, eliminou a Espanha nas oitavas final, e Portugal nas quartas, parando apenas diante da França. Na disputa pelo terceiro lugar, acabou superada pela Croácia de Luka Modric.

Antes da estreia contra o Brasil, a seleção marroquina ainda disputa amistosos preparatórios contra Madagascar, no dia 2 de junho, e contra a Noruega, no dia 7.

*

LISTA DE CONVOCADOS DO MARROCOS PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Bounou (Al Hilal), El Kajoui (Berkane) e Tagnaouti (Asfar)

Defensores: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al Ahly), Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk), Aguerd (Olympique de Marselha), Riad (Crystal Palace), Halhal (KV Mechelen) e Diop (Fulham)

Meio-campistas: El Mourabet (Strasbourg), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stuttgart) e Saibari (PSV)

Atacantes: Ez Abde (Betis), Talbi (Sunderland), Rahimi (Al Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Gessime (Strasbourg) e Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)