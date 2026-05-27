(UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca e da classificação à repescagem na Copa Sul-Americana, o Santos registrou a sua pior arrecadação com bilheteria na Vila Belmiro em 2026.
Diante dos equatorianos, o Peixe teve uma renda bruta de apenas R$ 206.984,96 na noite desta terça-feira (26).
Vale considerar que, em razão da forte queda de público nos últimos compromissos em seu estádio, a diretoria alvinegra havia comercializado ingressos a preços promocionais.
A entrada mais barata para o confronto custava apenas R$ 5,00 para sócios.
A estratégia, porém, não funcionou como o esperado. Apenas 7.060 torcedores, entre eles Neymar e Rodrygo, que dividiram um camarote, compareceram às arquibancadas da Vila Belmiro.
RECORDES NEGATIVOS NA TEMPORADA
A pior arrecadação do Santos até então tinha sido registrada no empate por 2 a 2 com o San Lorenzo, na semana passada, pela mesma Sul-Americana.
Naquela ocasião, o clube viu R$ 373.906,39 entrarem em seus cofres por meio das bilheterias.
Apesar da baixa quantidade de torcedores diante do Cuenca, o confronto não representou o pior público do ano no estádio santista.
Esse recorde negativo continua pertencendo ao duelo contra o Red Bull Bragantino, no último dia 10 de maio.
Na oportunidade, somente 6.291 pessoas estiveram presentes na Vila para assistir à vitória alvinegra por 2 a 0.
PROMOÇÃO MANTIDA PARA O BRASILEIRÃO
Para tentar ir para a pausa da Copa do Mundo com a casa cheia, a diretoria optou por manter a promoção de ingressos a R$ 5,00 para os sócios-torcedores no jogo de sábado (30), às 20 horas (de Brasília), contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.
Com 18 pontos e afundado na 17ª colocação, o Santos precisa do incentivo de sua torcida para vencer os baianos e evitar passar o período do Mundial dentro da zona de rebaixamento.