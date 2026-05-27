SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic avançou ao terceiro turno de Roland-Garros ao vencer Valentin Royer em quatro sets.

O sérvio fechou o jogo por 6-3, 6-2, 6-7 (7-9) e 6-3. A partida durou quase quatro horas no calor de Paris, e Djokovic enfrentou uma atmosfera hostil no Philippe-Chatrier.

Ele se irritou com o público em vários momentos. Depois da vitória, fez gesto de silêncio e simulou tocar violino com a raquete.

Djokovic disse que a torcida pesou na partida. "Joguei duas partidas e parece que joguei por duas semanas. A torcida participou totalmente e não foi fácil para mim. Foi um dia muito quente. Espero não jogar contra outro francês aqui!", afirmou.

Na próxima rodada, ele enfrenta João Fonseca ou Dino Prizmic. O vencedor do duelo garante vaga nas oitavas de final em Paris.

Iga Swiatek também avançou no torneio. A número três do mundo venceu a tcheca Sara Bejlek por 6-2 e 6-3, mas terminou a partida com 38 erros não forçados.

A polonesa disse que precisa ajustar o saque. "Não fiquei feliz com meu primeiro saque. Preciso olhar o que aconteceu, não estava sentindo bem o ritmo da bola, então vou ajustar isso no treino", afirmou.