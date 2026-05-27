TERESOPÓLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira trata Neymar como prioridade no início da preparação para a Copa do Mundo, e realiza avaliações físicas e exames ao longo desta quarta-feira, na Granja Comary. O discurso, por enquanto, é de cautela: a comissão e o departamento médico esperam ter um quadro completo da situação do jogador nesta quinta-feira.

A condição clínica do atacante tem sido alvo de discussão nos últimas dias. O Santos afirma que ele sofreu um edema leve na panturrilha, com previsão de 5 a 10 dias de tratamento, e seria entregue à seleção nesta quarta-feira (27) apto a entrar em campo, ou muito perto disso.

Fontes ligadas ao estafe de Neymar vão na mesma direção, dizendo que ele pode até, a depender da avaliação da CBF, precisar de mais alguns dias para ir a campo, mas que está clinicamente bem e, na avaliação interna,tem chances de estar em campo no amistoso diante do Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã.

Nas últimas semanas, Neymar e seu preparador físico Ricardo Rosa tem publicado imagens de treinamentos mais intensos, várias delas com foco específico na panturrilha do jogador.

Apesar da manifestação oficial do Santos e extraoficial do estafe de Neymar indicando a baixa gravidade da lesão, fontes dentro do próprio clube e da CBF tem falado em apreensão e em um cenário de lesão mais grave do que a divulgada nos bastidores.

Ninguém, entretanto, confirma oficialmente essa informação, nem no clube, nem na seleção nem no estafe do jogador.

O atacante chegou por último à Granja Comary e desembarcou de helicóptero. A reportagem apurou que ele passa por exames e avaliações ao longo do dia desta quarta-feira (27). Informações sobre seu quadro devem ser divulgadas nesta quinta-feira (28) - isso se houver, segundo fontes na CBF, algo de fato a ser divulgado.

Se Neymar estiver fisicamente e clinicamente bem, começará os trabalhos normalmente junto com o restante do grupo.

Neymar chegou á Granja cercado de expectativas. O vôo entre Santos e Teresópolis virou atração na plataforma de monitoramento Flight Radar, chegando a ser o vôo mais assistido do planeta.

A agenda do dia inclui avaliações com profissionais da preparação física também para outros jogadores no centro de excelência da seleção na Granja, em rotinas de testes biomecânicos e físicos.