TERESOPÓLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar não foi ao gramado no primeiro treino da seleção brasileira na Granja Comary nesta quarta-feira. A atividade é fechada para a imprensa, que só consegue observar partes do campo à distância.

O UOL apurou que o atacante do Santos passa por avaliação física e médica, e a seleção terá um diagnóstico preciso sobre a lesão na sua panturrilha a partir desta quinta-feira. Ele deve ser preservado das atividades com bola até que isso aconteça.

Pessoas próximas a Neymar mantém a versão de que a lesão não é grave, e de que há probabilidade de que ele tenha condições de jogo no amistoso diante do Panamá, dia 31, no Maracanã.

A possibilidade de que ela seja preservado, entretanto, também existe. É uma decisão que dependerá do diagnóstico da CBF.

A seleção só se pronunciará após a finalização das avaliações, caso haja de fato algo fora do previsto. Caso Neymar esteja apto ou em fase final de recuperação como diagnosticado pelo Santos, ele será integrado às atividades com o restante do elenco.

Sem Neymar, nem todos os jogadores participaram da atividade. A outra ausência foi o zagueiro Danilo, do Flamengo, que foi titular contra o Cusco, pela Libertadores, na noite passada.

SÓ QUEREM SABER DELE

Neymar foi o principal assunto do primeiro dia da seleção brasileira na Granja Comary. Com helicóptero próprio, ele foi o último a chegar no CT da seleção, já no final da manhã.

No clube e nas ruas dos condomínios que cercam a Granja, crianças e adultos só queriam saber de gritar o nome dele e tentar vê-lo, ainda que à distância.

Na concentração, a CBF mostrou imagens de um Neymar sorridente e abraçado por Ancelotti e outros companheiros.

TRABALHO FÍSICO

O trabalho em relação à parte física a partir de agora é o que o preparador Cristiano Nunes classificou como "equalização" das condições dos jogadores.

Além dos exames iniciais para saber a condição de cada um, a comissão técnica vai trabalhar para deixar os jogadores "na mesma página", em termos físicos, até domingo, data do amistoso contra o Panamá, no Maracanã.

Depois do treino desta quarta-feira (27), sem Neymar, a seleção terá uma quinta-feira de mais avaliações. O grupo voltará a campo na parte da tarde.