A maioria dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo já está reunida na Granja Comary (RJ) para a reta final de preparação para a competição que começa daqui a 15 dias. O primeiro a chegar foi o volante Casemiro, ainda na noite de terça-feira (26), mas boa parte da Amarelinha, incluindo o atacante Neymar, se apresentou ao longo desta quarta (27). Para facilitar o deslocamento e evitar desgaste físico dos atletas, a CBF fretou helicópteros para leva-los até a Granja.

Os últimos a se juntarem ao grupo serão Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães ambos do Arsenal (Inglaterra) e Marquinhos (Paris Saint-Germain/França) que disputam a final da Liga dos Campeões no próximo sábado (30), em Budapeste (Hungria).