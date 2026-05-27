(UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Caracas de virada por 2 a 1 fora de casa nesta quarta-feira (27), no estádio El Olímpico, pela última rodada da Sul-Americana e termina a primeira fase como o melhor time da competição..
Chris Ramos, Kauan Toledo e Joaquín Correa fizeram os gols do Botafogo no 2º tempo. O Caracas abriu o placar na primeira etapa, com gol contra do próprio Chris Ramos, em um 1º tempo fraco tecnicamente e com pouquíssimas chances de gols.
Com a vitória, o Glorioso, que já estava garantido nas oitavas, termina a fase de grupos em 1º lugar do grupo com 16 pontos e garante a liderança da classificação geral. O Caracas avança para os playoffs com 9 pontos na 2ª colocação.
O Botafogo não pode mais ser alcançado pelo River Plate, que tem 11 pontos e joga contra o Blooming nesta quarta-feira (27), às 21h30, no grupo H. O primeiro colocado na classificação geral tem o benefício de decidir todos seus jogos em casa até a semifinal.
O Botafogo enfrenta o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, no sábado. Esse será o último confronto das equipes antes da parada para a Copa do Mundo. O Glorioso é o 10º colocado na competição nacional, com 22 pontos, enquanto o Bahia tem um ponto a mais e está na 8ª posição.
GOLS E DESTAQUES
Jogo morno. Com 25 minutos de partida, as equipes pouco produziram no El Cilindro. O fato mais relevante da partida foram duas substituoções forçadas do Caracas por conta de lesões musculares, incluindo o goleiro Benítez, que saiu para a entrada de Vegas. O zaguerio Quintero também precisou ser substituído por La Mantia.
1 x 0: Menos de dez minutos após entrar em campo, La Mantia participou da jogada que abriu o placar para o Caracas. Covea cobrou falta pela esquerda na grande área e La Mantia subiu com Chris Ramos dando uma casquinha de cabeça no canto esquerdo de Steffens. A Conmebol creditou oficialmente como gol contra de Ramos.
Gol confirmado. Após cerca de dois minutos de revisão do VAR por possível impedimento, o gol do time venezuelano foi confirmado. O árbitro de vídeo é o colombiano Ricardo García.
Mudanças no Fogão. O técnico Franclin Martins substitui Wallace Davi e Kadu Santos no intervalo. Ambos estavam amarelados e dão lugar a Medina e Kadu Santos.
Quase um golaço! Com 5 minutos de bola rolando no 2º tempo, o Botafogo já fez mais do que na primeira etapa inteira. Joaquín Correa recebeu na meia-lua da área, ajeitou para a direita e bateu colocado buscando o ângulo, passando perto da forquilha.
Mais uma chance. Barrera fez o pivô na frente da área, ajeitou para traz e Medina encheu o pé, mas a bola foi para fora. O Botafogo começou a crescer na partida.
1 x 1: Chris Ramos empatou o jogo aos 16 minutos do 2º tempo. Joaquín Correa dominou na entrada da área e deu uma cavadinha para Ramos, que ficou frente a frente com Vegas e finaliza rasteiro.
VAR em ação. Após um momento de espera, o VAR confirmou a posição legal de Chris Ramos e o gol do Fogão foi validado. Esse foi o primeiro gol de Ramos pelo Botafogo na temporada.
1 x 2: Kauan Toledo virou para o Fogão aos 27 minutos do 2º tempo. Kauan, que havia acabado de entrar, começou a jogada, tabelou com Correa e bateu no meio das pernas do goleirão venezuelano.
Na trave! Em cobrança de escanteio do Caracas, a bola ficou viva na área do Botafogo e González bateu no travessão quase empatando para o time venezuelano nos acréescimos.
1 x 3: Joaquín Correa matou a partida para o Botafogo. O argentino recebeu passe de Kauan Toledo e não perdoou, mandando para o fundo da rede e garantindo o Botafogo como o melhor time da primeira fase da Sul-Americana.
CARACAS
Benítez (Vegas); Yendis, Fereira, Quintero (La Mantia), Del Pino Mago; Larotonda, Gudiño, Wilfred Correa (Márquez), Covea; Hernández (Martinez), Fernández (González). T.: Henry Meléndez.
BOTAFOGO
Raul Steffens; Vitinho (Kadu Santos), Ythallo, Gabriel Justino, Marçal; Edenílson (Caio Valle), Santi Rodríguez, Wallace Davi (Medina); Barrera (Matheus Martins), Joaquín Correa, Chris Ramos. T.: Franclin Carvalho.
Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela)
Árbitro: Carlos Betancur (Colômbia)
Cartões amarelos: Vitinho, Wallace Davi e Matheus Martins (BOT); Fereira e Mago (CAR)
Gols: Chris Ramos (CAR, contra), 35' do 1º tempo (1-0); Chris Ramos (BOT), 16' do 2º tempo (1-1); Kauan Toledo (BOT), 27' do 2º tempo (2-1); Joaquín Correa (BOT), 47' do 2º tempo (1-3)