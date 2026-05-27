SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante de um São Januário esvaziado por protestos da torcida, o Vasco venceu o Barracas Central, da Argentina, por 3 a 0, no encerramento da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com os resultados desta quarta-feira (27), o time carioca ficou na segunda posição de sua chave e se classificou para os playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores.
Adson brilhou e desafogou o Vasco em jogo nervoso. O meia cruz-maltino anotou os dois primeiros gols do jogo, aos 31 e aos 46 minutos da etapa inicial, e encontrou uma assistência para Johan Rojas ampliar a vantagem, no segundo tempo. No fim da partida, Brenner ainda desperdiçou um pênalti que transformaria a vitória em goleada.
Filho do treinador do Barracas Central foi expulso. Rodrigo Insúa entrou com as travas da chuteira no joelho do Adson, aos 38 minutos do primeiro tempo, e recebeu o cartão vermelho direto. Para piorar a situação, ele cometeu a falta na frente do próprio pai, Rúben Darío Insúa.
Noite também foi marcada por protestos em São Januário. Grupos organizados, como a Força Jovem do Vasco, convocaram a torcida a adotar o "público zero", diante da má fase da equipe. Quem compareceu ao estádio se animou com a vitória e até ensaiou uma reconciliação. Brenner foi ovacionado antes de cobrar o pênalti que poderia encerrar seu jejum de 11 jogos sem gols, mas bateu mal e recebeu vaias.
Apesar de campanha irregular, o Vasco segue vivo na Sul-Americana. O time carioca chegou a ocupar a liderança do Grupo G por alguns minutos nesta noite, mas o Olímpia-PAR virou sobre o Audax Italiano-CHI e fechou a rodada no topo. Assim, o destino do Cruz-Maltino, segundo colocado com dez pontos, será a fase de playoffs.
COMO FOI O JOGO?
Início pegado em São Januário. Nos primeiros 15 minutos, o jogo teve mais cartões amarelos ? dois para o Vasco e um para o Barracas Central ? que chances de gol. A única tentativa foi de Johan Rojas, para os mandantes, com uma pancada de fora da área que subiu demais.
Torcida não demorou a ficar nervosa. Erros de passe deixaram os poucos presentes nas arquibancadas bem revoltados com os atletas cruz-maltinos. Um contra-ataque desperdiçado por Gómez e um pênalti não marcado em Cauan Barros, na faixa dos 20 minutos, foram os picos de tensão.
Gol do Vasco: 1 a 0! Após escanteio, Thiago Mendes arriscou chute forte, mas a bola rebateu na defesa. Adson pegou a sobra e acertou o cantinho de Miño para abrir o placar, aos 31 minutos.
Expulsão em São Januário! Rodrigo Insúa ? que é filho do treinador do Barracas Central ? recebeu o cartão vermelho direto por entrada muito feia no joelho de Adson, aos 38.
Grande lance de Andrés Gómez. Aos 45, o colombiano acertou belo passe de calcanhar para Thaigo Mendes. Ovolante tocou na saída de Miño, que salvou com a perna.
Gol do Vasco: 2 a 0! Adson de novo! Tche Tchê ganhou dividida pela direita, cruzou, e Miño tirou mal de soco. A bola caiu nos pés do camisa 28, que tocou no cantinho e fez o seu segundo, aos 46.
Gol do Vasco: 3 a 0! Tabela entre Adson e Thiago Mendes na entrada da área sobrou nos pés de Johan Rojas, que aproveitou e soltou um tijolo, sem chances para Miño, aos nove minutos do segundo tempo.
Gol anulado do Vasco! Aos 27, Nuno Moreira bateu, Miño deu rebote, e Bruno Lopes completou para o fundo das redes. O atacante, no entanto, estava em posição de impedimento no lance. A arbitragem demorou cinco minutos para confirmar a infração no VAR.
Brenner perde pênalti. Aos 39, Riquelme cruzou, e Jappert cortou com o braço. A torcida gritou para Brenner bater, e o camisa 20 se dirigiu à marca da cal. Na cobrança, bateu fraco, no canto esquerdo do goleiro, que espalmou.
VASCO
Léo Jardim; Tchê Tchê (Nuno Moreira), C. Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Riquelme Avellar); Cauan Barros (Bruno Lopes) e Thiago Mendes, Adson (Zuccarello), J. Rojas e A. Gómez; C. Spinelli (Brenner).T.: Renato Gaúcho.
BARRACAS CENTRAL-ARG
M. Miño; K. Jappert, F. Tobio e N. Demartini; D. Martínez (G. Campi), D. Miloc (G. Maroni), I. Guaraz (T. Porra) e R. Insúa; N. Briasco (R. Bogarín), I. Tapia (R. Barrios) e F. Bruera.T.: Rubén Darío Insúa.
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)Gols: Adson (VAS), aos 31 e aos 46 min do 1º tempo; J. Rojas (VAS), aos 9 min do 2º tempo
Cartões amarelos: Cauan Barros e Tchê Tchê (VAS); F. Bruera, D. Martínez, T. Porra e F. Tobio (BAR)Cartões vermelhos: Rodrigo Insúa (BAR)