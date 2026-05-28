SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Hugo Souza teve atuação ruim e falhou nos dois gols da equipe argentina, ambos marcados pelo meia Zapiola.
No primeiro lance, Hugo saiu mal após cobrança de escanteio. Na sequência, Rodrigo Garro bloqueou a bola com a mão dentro da área, originando o pênalti convertido por Zapiola.
Já no segundo, o goleiro corintiano entregou a bola nos pés do meia argentino, que encobriu o camisa 1 e ampliou o placar.
Com a derrota, o Corinthians encerrou a fase de grupos longe da melhor campanha geral da Libertadores. A classificação como líder foi assegurada antecipadamente após o empate com o Peñarol, em Montevidéu, na semana passada.
O Timão volta a campo no sábado, às 17h30 (de Brasília), diante do Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Será o último compromisso corintiano antes da pausa para a Copa do Mundo.
Na Libertadores, o clube agora aguarda o sorteio das oitavas de final, marcado para esta sexta-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os confrontos da próxima fase, porém, serão disputados apenas após a Copa do Mundo.
HUGO SOUZA VIVE PESADELO
O goleiro corintiano ainda parece viver os efeitos da frustração pela não convocação para a Copa do Mundo. E isso ficou evidente no duelo contra o Platense.
Hugo Souza demonstrou insegurança justamente em fundamentos nos quais já havia falhado anteriormente: a saída do gol e o jogo com os pés.
Ainda no primeiro tempo, o goleiro saiu de maneira atabalhoada após cobrança de escanteio. Na sequência da jogada, Rodrigo Garro bloqueou a bola com o braço dentro da área, lance que originou o pênalti convertido por Zapiola e abriu o placar para o Platense.
Já no início da etapa final, Hugo recebeu recuo de Matheuzinho e errou na devolução, entregando a bola nos pés de Zapiola. O meia argentino aproveitou o presente e encobriu o goleiro corintiano com facilidade para marcar o segundo.
A primeira derrota do Corinthians nesta Libertadores passou diretamente por uma noite desastrosa de seu camisa 1. Mesmo com duas grandes defesas ? em finalizações perigosas de Zapiola, no primeiro tempo, e Retamar, no segundo ? Hugo Souza foi, com folga, o pior jogador em campo nesta fria noite de quarta-feira, em Itaquera.
LANCES IMPORTANTES
Por cima do gol. A primeira chegada de perigo foi do Corinthians, aos 10 minutos. Rodrigo Garro cobrou falta aberta no segundo pau, Gustavo Henrique subiu e cabeceou para o chão, mas mandou por cima do gol, assustando o goleiro Borgogno.
Platense na frente. Mesmo com o Timão tendo mais iniciativa no começo, foi o time argentino quem abriu o placar, em cobrança de pênalti. Após escanteio cobrado por Zapiola, Hugo Souza saiu mal e Rodrigo Garro bloqueou a bola com o braço. O árbitro não marcou a infração em campo, mas foi chamado pelo VAR e assinalou a penalidade após revisão. Na cobrança, Zapiola bateu no canto esquerdo e deslocou Hugo Souza.
Sem força. O Corinthians tentou responder rapidamente. Breno Bidon cruzou para Yuri Alberto, mas o centroavante não conseguiu cabecear em cheio, facilitando a defesa de Borgogno.
Memphis aparece. Depois de um primeiro tempo discreto, Memphis Depay surgiu bem no fim da etapa inicial. O holandês acionou Raniele, que travou na marcação. Na sobra, Memphis invadiu a área, ganhou da defesa e finalizou, mas parou no goleiro adversário.
Hugo Souza! Na última bola do primeiro tempo, Zapiola recebeu na intermediária, avançou e arriscou de longe, obrigando Hugo Souza a fazer grande defesa com a mão trocada.
Platense amplia com nova falha de Hugo. O primeiro lance de perigo da etapa final terminou no segundo gol argentino, aos 11 minutos. Matheuzinho recuou para Hugo Souza, que entregou a bola nos pés de Zapiola. O meia do Platense aproveitou a falha e encobriu o goleiro corintiano para ampliar o placar.
Hugo defende. Com a vantagem ampliada, o Platense ganhou confiança e quase marcou o terceiro. Retamar invadiu a área pela esquerda, buscou o canto alto e parou em grande defesa de Hugo Souza.
Pra fora! Aos 20 minutos do segundo tempo, Matheuzinho cruzou pela direita e encontrou Matheus Bidu no lado oposto. O lateral finalizou de primeira e tirou tinta da trave esquerda de Borgogno.
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (André Carrillo) e Raniele (Kaio César); Breno Bidon; Rodrigo Garro (Jesse Lingard) e Memphis Depay (Zakaria Labyad); Yuri Alberto (Pedro Raul). T.: Fernando Diniz.
PLATENSE (ARG)
Borgogno; Lagos (Saborido), Ignácio Vazquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Barrios; Gauto (Mendia), Iván Gómez (Dalmasso), Amarfil e Zapiola (Quirós); Retamar (Heredia). T.: Walter Zunino.
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)
VAR: Reyes Soto (VEN)
Cartões amarelos: Lagos e Gauto (Platense)Cartão vermelho:Gols: Zapiola, PLA (20'/1T); Zapiola, PLA (11'/2T)