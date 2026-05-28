(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense fez sua parte, venceu o La Guaira por 3 a 1, no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras contou com uma grande ajuda do Independiente Rivadavia, da Argentina, que venceu o Bolivar na outra partida do grupo C.

Savarino, de pênalti, Hércules e Canobbio fizeram os gols do Fluminense. Londoño anotou o tento do time venezuelano.

O Tricolor das Laranjeiras termina a fase de grupos em 2º lugar no grupo C com 8 pontos. O La Guaira fica na lanterna do grupo com 3 pontos, o Bolivar fica em 3º com 5 pontos e o Rivadavia termina como líder do grupo, com 16 pontos.

O Fluminense tem mais um compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. O tricolor carioca enfrenta o Cruzeiro no domingo, no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Flu é o 3º colocado do campeonato com 30 pontos, enquanto o Cabuloso é o 9º com 23.

GOLS E DESTAQUES

Mão na área. Aos 6 minutos de partida, Canobbio chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro na área do La Guaira. César da Silva foi cortar de carrinho e a bola bateu em seu braço. O árbitro chileno José Cabero assinalou a marca da cal.

Pênalti confirmado. Após cerca de três minutos, o VAR comandado pelo equatoriano Brian Loayza confirmou o penal.

1 x 0: Savarino foi para a cobrança e bateu chapado de direita no canto esquerdo do goleiro Varela, que pulou para o outro lado.

1 x 1: Resposta relâmpago! O La Guaira empatou dois minutos após sofrer o gol com Londoño. O atacante recebeu lançamento na linha da grande área, chapelou Jemmes e finalizou em cima de Freytes, que chegou de carrinho. No rebote, Londoño mandou para o fundo da rede de Fábio.

2 x 1: Hércules recolocou o Fluminense na frente do placar aos 27 minutos. Martinelli deu um passe na medida dentro da área e o volante do Flu bateu cruzado para superar Varela.

Mudança no intervalo. Autor do gol que ia dando a vitória parcial para o Flu, Hércules foi substituído no vestiário por Nonato após sentir dores no joelho.

Segue o jogo! Acosta invadiu a área, costurou a zaga adversária e caiu após trombada com Ortíz. O árbitro mandou seguir e o VAR não recomendou a revisão do lance.

3 x 1: Que golaço! Aos 20 minutos do 2º tempo, Canobbio ampliou a vantagem do Flu. Lucho Acosta invadiu a área, perdeu a bola e a bola sobrou para Canobbio, que deu uma caneta em Osio e bateu de três dedos no canto de Varela.

Jogo limpo. Foi de se admirar a postura de ambas as equipes na parte disciplinar, sobretudo em um jogo decisivo de Libertadores. Nenhum cartão amarelo foi distribuído na partida.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Freytes, Jemmes, Arana; Hércules (Nonato), Martinelli (Bernal), Lucho Acosta (Soteldo); John Kennedy (Cano), Canobbio, Savarino (Serna). T.: Luis Zubeldía.

LA GUAÍRA

Varela; Martinez (Hernández), Osio, Ortíz, Guitérrez; González (Faya), César da Silva, José Correa (Perdomo), Meza (Sulbarán); Londoño, Rivas (Uribe). T.: Héctor Bidoglio.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: José Cabero (Chile)VAR: Brian Loayza (Equador)

Gols: Savarino (FLU), 9' do 1º tempo (1-0); Londoño (LAG), 11' do 1º tempo (1-1); Hércules (FLU), 27' do 1º tempo (2-1); Canobbio (FLU), 20' do 2º tempo (3-1)