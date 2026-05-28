(UOL/FOLHAPRESS) - Próximo rival de João Fonseca, Novak Djokovic disse que assistiu a um trecho da vitória do brasileiro sobre Dino Prizmic e que teve a sensação de que a virada viria.

O triunfo de João Fonseca na segunda rodada foi por 3 sets a 2 (3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2). Djokovic viu parte do terceiro set, quando Prizmic, adversário croata de Fonseca, tinha boa vantagem, mas acabara de sofrer uma quebra.

O sérvio confirmou vaga na terceira rodada um pouco antes do brasileiro, com vitória sobre o francês Valentin Royer por 3 sets a 1 (6/3, 6/2, 6/7(9) e 6/3).

Eu assisti um pouco, no final do terceiro set, o Prizmic estava com dois sets de vantagem, agora são dois sets e uma quebra para Fonseca, que parece estar em uma posição de comando para ganhar o jogo. Ele parece mais fresco e melhor.Novak Djokovic, em coletiva após sua partida enquanto o jogo de Fonseca estava em andamento

Para Djokovic, João Fonseca tem mostrado bom nível, citando alguns jogos marcantes. O tenista sérvio ainda opinou que João Fonseca gosta de 'grandes palcos'.

Fonseca tem sido muito aplaudido nos últimos anos. Eu acho que seu potencial e qualidade como jogador de tênis é óbvio, sem dúvida. Ele tem um grande apoio dos torcedores brasileiros em todos os lugares que ele vai. Eu acho que ele é um jogador de grande nível. Ele realmente gosta dos grandes palcos.

Ele fez um ótimo jogo com o Sinner, eu acho, neste ano, em Indian Wells. Ele ganhou do Rublev, eu acho, na Austrália, em sets diretos. Então ele definitivamente pode fazer grandes jogos.Novak Djokovic

João Fonseca, cabeça de chave número 28, e Novak Djokovic (3), se enfrentam provavelmente na próxima sexta (29) pela terceira rodada de Roland Garros. É a primeira vez que os tenistas se encontram no circuito.