(UOL/FOLHAPRESS) - Não há como negar o abismo financeiro que separa o futebol europeu do brasileiro, mesmo diante da recente evolução nas receitas de clubes como Palmeiras e Flamengo. A prova definitiva dessa disparidade surge na comparação do valor de mercado com os elencos de Arsenal e PSG, que disputam neste sábado, em Budapeste (Hungria), a final da Liga dos Campeões da Europa. Juntos, os dois gigantes europeus valem mais do que todas as equipes da Série A do Brasileirão somadas, segundo dados do Transfermarkt.

Os jogadores da dupla europeia estão avaliados em 2,44 bilhões de euros (R$ 14,27 bilhões). Desse total, o elenco do Arsenal é estimado em 1,23 bilhão de euros (R$ 7,19 bilhões), enquanto o do PSG alcança 1,21 bilhão de euros (R$ 7,08 bilhões). Em contrapartida, a soma de todos os atletas da Série A do Brasileirão atinge o patamar de 2,02 bilhões de euros (R$ 11,88 bilhões).

Arsenal: os mais valorizados são o meio-campista Declan Rice e o atacante Bukayo Saka, avaliados em 120 milhões de euros (R$ 701,7 milhões) cada um.

PSG: o pódio dos mais caros conta com os portugueses Vitinha e João Neves ?valendo 110 milhões de euros (R$ 643,28 milhões) cada?, além do atacante Dembélé, estimado em 100 milhões de euros (R$ 584,8 milhões).

Os cinco - e muitos outros jogadores de Arsenal e PSG - ainda estarão disputando no próximo mês a Copa do Mundo de 2026 como protagonistas. Dependendo do desempenho em campo, podem fazer crescer seu valor ainda mais, aumentando a diferença em relação a clubes de outros continentes.

Segundo avaliação do Transfermarkt, o Palmeiras lidera o ranking de valor de mercado na elite do Brasileirão, com um elenco de 229,4 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão). Logo atrás aparece o Flamengo, atual campeão nacional e da Libertadores da América. O plantel carioca está estimado em 213,4 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão).

Curiosamente, os jogadores mais caros em atividade no futebol brasileiro possuem passagens pela Europa e poderiam estar brilhando no Velho Continente agora. O atacante Vitor Roque, ex-Barcelona e Betis, está cotado em 38 milhões de euros (R$ 222,2 milhões) e lidera a lista nacional.

O palmeirense é seguido pelo meia Lucas Paquetá, repatriado recentemente pelo Flamengo, e pelo meio-campista Danilo, do Botafogo, cujo valor de mercado atinge 32 milhões de euros (R$ 188,24). Ambos estão no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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BRASILEIRO: 2,02 BILHÕES DE EUROS (R$ 11,88 BILHÕES)

SE Palmeiras 229,48 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão)

CR Flamengo 213,45 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão)

Cruzeiro EC 174,05 milhões de euros (R$ 1,02 bilhão)

SC Corinthians 150,30 milhões de euros (R$ 884,12 milhões)

Botafogo 125,05 milhões de euros (R$ 735,59 milhões)

EC Bahia 120,60 milhões de euros (R$ 709,42 milhões)

Fluminense 118,03 milhões de euros (R$ 694,3 milhões)

Grêmio 111,35 milhões de euros (R$ 654,71 milhões)

CR Vasco da Gama 107,40 milhões de euros (R$ 631,77 milhões)

Santos 99,00 milhões de euros (R$ 582,36 milhões)

RB Bragantino 94,55 milhões de euros (R$ 555,89 milhões)

Atlético Mineiro 87,10 milhões de euros (R$ 512,36 milhões)

São Paulo 79,50 milhões de euros (R$ 467,65 milhões)

SC Internacional 72,40 milhões de euros (R$ 425,89 milhões)

Athletico Paranaense 71,48 milhões de euros (R$ 420 milhões)

EC Vitória 41,73 milhões de euros (R$ 245,47 milhões)

Coritiba FC 41,60 milhões de euros (R$ 244,71 milhões)

Mirassol 32,38 milhões de euros (R$ 190,47 milhões)

Clube do Remo 28,08 milhões de euros (R$ 165,18 milhões)

Chapecoense 18,93 milhões de euros (R$ 111,35 milhões)