(UOL/FOLHAPRESS) - Após um período no banco de reservas, Gabigol despertou e assumiu de vez o protagonismo no Santos durante a ausência de Neymar.

Nas últimas três partidas, todas como titular, o camisa 9 teve participação direta em seis dos sete gols marcados pelo Peixe.

Nesse recorte recente, foram quatro gols marcados e duas assistências distribuídas.

Na temporada completa, o centroavante já acumula 13 bolas nas redes e sete passes para gol.

O desempenho em 2026 já começa a se aproximar de feitos alcançados em 2019, quando viveu o auge da carreira defendendo o Flamengo.

Ao longo dos 26 jogos disputados pelo Santos, Gabigol precisa de apenas 92 minutos para participar de um gol da equipe.

No Rubro-Negro carioca, ele encerrou aquele ano com média de 90,4 minutos para balançar as redes ou dar uma assistência.

BANCO DESPERTA O CENTROAVANTE

O ótimo momento vivido pelo jogador começou após ele perder a vaga entre os 11 iniciais de Cuca.

Ao notar um desequilíbrio defensivo na equipe quando escalava Neymar e Gabigol juntos, o treinador sacou o camisa 9 e fez dele apenas uma opção entre os reservas.

Esse período durou três partidas e logo apresentou resultados.

Ao retornar ao time, já com Neymar entregue ao departamento médico por um edema na panturrilha, Gabigol ocupou o posto de referência técnica e foi o capitão da equipe na vitória sobre o Deportivo Cuenca, por 3 a 0, pela Sul-Americana.

Na saída de campo, o atacante falou sobre o momento e mandou um recado aos seus antigos clubes.

Eu tenho muita confiança no meu trabalho. Sempre tive. Em todos os clubes em que tive uma sequência, em que o time pôde me ajudar e me dar confiança, eu sempre entreguei resultado. No Cruzeiro eu não tive isso e no Flamengo, nos últimos anos, eu também não vinha tendo. Aqui estou tendo sequência, minutagem e sei que posso corresponder. Nada nem ninguém vai me falar o contrário. Se continuar assim, vou fazer mais gols, dar mais assistências e seguir ajudando o Santos.Gabigol à ESPN

Ao citar a sua passagem apagada pelo Cruzeiro, o jogador se refere ao retrospecto de 49 jogos, 13 gols e quatro assistências.

Esses números de uma temporada inteira já foram igualados e superados por ele no Peixe com pouco mais da metade de partidas disputadas.