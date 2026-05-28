SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto foi vaiado pela torcida do Corinthians ao ser substituído durante a derrota para o Platense, da Argentina, pela Libertadores, na noite desta quarta-feira. O episódio representa mais um capítulo do desgaste na relação entre o atacante e o clube.

Yuri ficou incomodado com as vaias. Apesar de seguir enxergando o Corinthians com carinho e gratidão, a situação remeteu a outros momentos de críticas intensas que já fizeram o jogador cogitar uma saída.

O principal deles ocorreu no primeiro semestre de 2024, quando Yuri só não se transferiu para o Southampton, da Inglaterra, porque a proposta não foi aceita pelo Corinthians.

ANSIEDADE E PREOCUPAÇÃO

O UOL apurou que pessoas próximas ao atacante relatam que Yuri Alberto tem demonstrado ansiedade há algum tempo, algo que vem impactando não apenas no desempenho em campo, mas também em algumas atitudes fora das quatro linhas.

De acordo com a apuração, o cenário gera preocupação em pessoas do entorno do jogador, que avaliam algumas decisões recentes como equivocadas e prejudiciais para o planejamento da carreira.

Entre os episódios citados está a declaração dada há duas semanas, após a vitória sobre o Barra, pela Copa do Brasil. Na ocasião, Yuri afirmou enxergar o ciclo no Corinthians próximo do fim e revelou o desejo de deixar o clube no meio do ano.

As vaias são naturais. Apesar da pouca idade, Yuri é experiente, muito vivido, começou cedo no Santos. Tem casca para saber que isso é natural pelos últimos acontecimentos. Ele vai sair mais forte disso. Ele tem um carinho enorme pelo Corinthians, e a torcida por ele. Isso vai se ajustar.Fernando Diniz, em entrevista coletiva após o jogo

DESEJO DE SAÍDA É CONSENSO

O estafe de Yuri Alberto é formado por diferentes pessoas, entre elas o pai do jogador e o empresário André Cury. A declaração sobre uma possível saída foi interpretada de maneiras distintas dentro do grupo que administra a carreira do atacante.

Ainda assim, há consenso entre os envolvidos de que o melhor cenário é a saída do jogador do Corinthians no meio do ano.

A ideia já existia desde a temporada passada, mas o desejo de Yuri em permanecer pesou para a renovação contratual. Um dos fatores considerados pelo atacante era o início do novo ciclo da seleção brasileira, à época sob expectativa da chegada do técnico Carlo Ancelotti.

Agora, Yuri Alberto vê cada vez mais distante o sonho de atuar em uma grande liga da Europa. Até o momento, o atacante não recebeu propostas oficiais desse mercado, cenário que tem impactado diretamente o lado psicológico do jogador.

Em paralelo, Fernando Diniz tenta administrar a situação internamente. O treinador tem grande apreço por Yuri desde antes de assumir o Corinthians e vem oferecendo suporte ao atacante neste momento de baixa.

O clube prioriza a venda de outros atletas antes de Yuri, devido a dificuldade de encontrar reposição ao jogador. Ainda assim, o clube não descarta negociá-lo caso receba uma oferta em torno de 20 milhões de euros (R$ 117,6 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos que possui do atleta.