SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo recebeu um aceno do Botafogo para avançar pelo volante Newton, mas esbarra no modelo de negócio desejado pelo clube carioca.

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O UOL apurou que o time alvinegro tem a venda como prioridade, enquanto o Tricolor avalia formas de tentar viabilizar um empréstimo.

O Botafogo não descarta negociar o volante temporariamente, mas considera uma saída definitiva o cenário ideal. Ciente da condição, o São Paulo discute internamente como poderia estruturar uma investida sem comprometer ainda mais o orçamento em meio ao cenário financeiro delicado.

A busca por um volante ocorre em paralelo à necessidade urgente por um zagueiro. Como o UOL mostrou nesta semana, Adryelson, nome que também jogou no Botafogo, foi sondado recentemente.

Além de um volante e de um ou até dois zagueiros, o São Paulo também procura um atacante de velocidade para a sequência da temporada.

Nos bastidores, o departamento de futebol já iniciou um mapeamento de mercado. O diretor executivo Rui Costa e o gerente esportivo Rafinha, com aval do presidente Harry Massis Júnor, vêm sondando nomes e avaliando oportunidades consideradas financeiramente viáveis, dentro de um cenário de forte restrição orçamentária.

Na temporada, Newton soma 17 partidas pelo Botafogo e um gol marcado. Em diferentes momentos, chegou a ser utilizado de maneira improvisada no sistema defensivo, antes de perder espaço.