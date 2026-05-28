SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além de Flamengo e Palmeiras, que bateram recordes de receitas no ano passado com R$ 2 bi e R$ 1,7 bi respectivamente, o futebol brasileiro tem outros destaques positivos na análise das finanças.

Segundo o relatório Convocados 2026, estudo anual sobre a indústria do futebol produzido por Convocados e OutField, com patrocínio O clube do interior paulista tem vários destaques: crescimento relevante de receitas por causa do acesso à Série A do Brasileiro, EBITDA (que em português significa Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) positivo nas duas medidas, aplicador líquido (mais caixa que dívidas) e demonstrações financeiras sem ressalvas.

O relatório não apontou nada que não tenha funcionado nas finanças do Mirassol. A equipe terminou seu primeiro ano na Série A do Brasileirão na 4ª posição e conseguiu uma classificação para a Copa Libertadores deste ano (e também avançou para as oitavas de final).

JUVENTUDE

A equipe de Caxias do Sul que foi rebaixada para a Série B do ano passado também tem finanças que chamam a atenção: o clube teve um desempenho operacional positivo nas duas medidas, tem uma dívida líquida negativa (mais caixa do que dívidas) e demonstrações financeiras sem ressalvas.

O único ponto de atenção são as receitas estagnadas.

SÃO PAULO

O Tricolor do Morumbi conseguiu respirar no ano passado. O clube fechou 2025 com superávit de R$ 56 milhões e uma redução da dívida total em R$ 110 milhões.

Ao analisar as finanças do São Paulo, o relatório Convocados 2026 destacou o crescimento de receitas com transferências de atletas, dívida em queda (ainda que a alavancagem esteja acima da referência de equilíbrio) e redução da folha salarial e das contratações.

Por outro lado, o clube ainda tem ressalvas em suas demonstrações financeiras (tanto é que o balanço oficial divulgado não foi aprovado pelo Conselho inicialmente) e pelo EBITDA recorrente ainda negativo e dependente de transferências de atletas.