TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou o resultado do exame feito na panturrilha direita de Neymar. Trata-se de uma lesão de grau 2, que demandará uma recuperação de duas a três semanas.

Desta forma, o jogador está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, os amistosos preparatórios do Brasil nesta reta final antes da estreia na Copa do Mundo. Pelo prognóstico, Neymar também é dúvida para a estreia da seleção na Copa, contra o Marrocos, dia 13 de junho.

"Ele se apresentou, fez todos os exames médicos, terminamos com uma ressonância, que identificou uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento, esperamos que esteja liberado num prazo de duas a três semanas. Conosco, ele estará em um tratamento intensivo, temos como avaliar dia a dia a evolução", disse Lasmar.

Quando Lasmar menciona que não há apenas um edema, é um recado claro para contrariar um prognóstico mais leve passado pelo departamento médico do Santos.

Neymar estava sentindo a panturrilha desde o jogo contra o Coritiba e nesta quarta-feira (27), já com a seleção, fez trabalho na academia. Inclusive, a CBF soltou uma imagem dele na bicicleta ao lado de Danilo, que também não foi a campo na primeira atividade sob o comando de Ancelotti.

A CBF tinha suspeitas de que havia algo mais grave do que o Santos e o estafe do Neymar diziam nos bastidores. Por isso, fez o exame em Teresópolis para tirar as próprias conclusões.

Havia dúvidas da CBF sobre o cenário físico de Neymar mesmo antes da apresentação, tanto que Ancelotti levou duas listas para o dia da convocação. Acabou optando mesmo por Neymar, mas trouxe com isso as interrogações sobre a condição do jogador.

A seleção brasileira volta a treinar nesta quinta-feira (28), e Neymar não estará no gramado.