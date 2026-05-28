TERESÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - O problema na panturrilha direita de Neymar é bem mais grave do que diziam o próprio jogador e o Santos. Os exames realizados pelo departamento médico da seleção brasileira, em Teresópolis, apontaram uma lesão de grau 2, o que significa que houve ruptura parcial das fibras musculares, não apenas um edema.

A extensão do ferimento foi divulgada pelo médico da equipe nacional, Rodrigo Lasmar, na manhã de quinta-feira (28). Antes das entrevistas que estavam programadas de Casemiro e Weverton no centro de treinamento da Granja Comary, o profissional fez um pronunciamento, sem espaço para perguntas.

"Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comary. Fez todos os exames aqui, também os exames complementares [em uma clínica de Teresópolis], com uma ressonância magnética. Foi identificada uma lesão de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador segue em tratamento. A expectativa é que no prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse Lasmar.

É muito difícil, portanto, que Neymar esteja à disposição de Carlo Ancelotti no início da Copa do Mundo. A estreia do Brasil no Grupo C ocorrerá em 13 de junho, 16 dias contados a partir de quinta. Após essa partida contra Marrocos, em East Rutherford, a equipe enfrentará o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e a Escócia, em 24 de junho, em Miami Gardens.

A situação gerou bastante desconforto nos dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e na comissão técnica. Ficou claro para eles que o jogador e também o Santos não foram honestos em relação à lesão, ocorrida no último dia 17, véspera da festiva convocação dos 26 atletas do Brasil no Mundial.

Na ocasião, Neymar reclamou muito ao ser substituído na vitória por 3 a 0 do time alvinegro sobre o Coritiba, na Neo Química Arena, em São Paulo. Houve um engano na placa exibida pela equipe de arbitragem, e o camisa 10 acabou saindo, dizendo que tinha condições de continuar dentro de campo.

"Tomei uma pancada no primeiro tempo. Eu ia sair, mas o Escobar sentiu, e eu falei: ?Consigo ficar, posso ficar?", afirmou, pouco após a partida. No dia seguinte, teve o nome anunciado por Ancelotti em um faustoso evento no Museu do Amanhã. Em seguida, publicou uma série de vídeos celebrando a convocação.

O atleta, desde então, não jogou mais. No dia 20, ficou fora da partida do Santos contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, quando se iniciou todo um mistério sobre suas reais condições físicas. A lesão foi tratada como um edema, isto é, um acúmulo de líquido entre as fibras musculares.

Na última terça (26), Neymar esteve na Vila para acompanhar a partida do Santos contra o Deportivo Cuenca. Cercado de microfones e questionado sobre o problema, ironizou: "Problema do quê?". Ouviu, claro, que o assunto era a sua panturrilha. "Está aqui, inteira", respondeu, sarcasticamente.

Indagados sobre o tema, os médicos do Santos apontavam um "contrato de confidencialidade" e tratavam o assunto superficialmente. Extraoficialmente, falava-se em um edema de dois milímetros. A CBF dizia apenas que aguardava o jogador ?e todos os outros? para exames na apresentação do grupo.

Eles foram realizados na quarta (27), quando já brotavam informações de que a situação não era exatamente a pintada no litoral paulista. Cientes de que muito provavelmente seria necessária uma ressonância magnética, os médicos da seleção reservaram uma clínica em Teresópolis, aonde o atacante foi levado enquanto os demais atletas treinavam na Granja Comary.

Dentro e fora do centro de treinamento, o assunto era a panturrilha de Neymar. A CBF, então, soltou uma nota comunicando a realização de "exames complementares" em uma clínica. "Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da médica da seleção brasileira", dizia o texto.

Então, na manhã de quinta, quando eram aguardados Casemiro e Weverton, a equipe de comunicação da CBF apareceu para a entrevista também com Rodrigo Lasmar. Não eram dois milímetros, e o veterano dificilmente estará à disposição no início da Copa. Há quem aposte que será cortado.