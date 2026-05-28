TERESÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - Escalados para conceder as primeiras entrevistas da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo, em Teresópolis, Casemiro e Weverton tinham boas histórias para contar. Pouco tempo atrás, no caso do volante de 34 anos, e muito pouco tempo atrás, no caso do goleiro de 38, a presença deles no Mundial estava praticamente descartada.

Antes que os experientes jogadores pudessem celebrar a reviravolta, tiveram que deixar a bancada livre para Rodrigo Lasmar. O médico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez um pronunciamento, explicando que a lesão do atacante Neymar é bem mais grave do que vinha sendo dito pelo próprio jogador e por seu clube, o Santos.

Não houve espaço para perguntas ao médico. Então, sobrou para um constrangido Casemiro responder sobre o companheiro lesionado.

"Foi até legal o doutor vir aqui já para não ficar tanta pergunta em cima do Neymar", afirmou. "Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado. Tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis, precisamos de todos os jogadores."

A cada resposta sobre o atacante, o cabeça de área do Manchester United citava "todos os jogadores". Havia uma preocupação em dar declarações que fossem coletivas, não específicas sobre o camisa 10.

"A gente está aqui aguardando ansiosamente... todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores que vão jogar a final da Champions", disse, referindo-se a Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, que disputarão a decisão europeia no sábado (30). "Todos os jogadores aqui são importantes como o Neymar."

Quando começou a ser feita a terceira pergunta sobre o atleta lesionado, Casemiro sorriu ironicamente. E recomendou que a questão fosse feita para o próprio atacante ou para o técnico Carlo Ancelotti.

"Toda vez que a gente vem aqui, tem que falar de Neymar, Neymar, Neymar... Acho que o Neymar é como outro jogador dentro do grupo, é outro jogador importante do grupo, entre os 26. É um jogador que está cuidando da sua lesão, que está querendo voltar a treinar. Tem que ser por partes: voltar a estar bem de saúde, depois pensar em jogar, pensar em protagonismo. Primeiro, tem que cuidar da saúde", declarou.

Na sequência, enfim, Casemiro pôde falar sobre sua volta à seleção brasileira. O cabeça de área estava fora das convocações havia um ano e meio, porém ganhou nova chance com a chegada de Ancelotti, seu velho conhecido dos tempos de Real Madrid.

"É o sonho de qualquer jogador na seleção. Tive uma grande resiliência para voltar, estar aqui, ajudar o Brasil. Voltar à seleção, sem dúvida, era um dos meus objetivos. Graças a Deus e graças ao meu trabalho, estou tendo outra grande oportunidade de jogar uma Copa do Mundo", disse o atleta, que já esteve nas edições de 2018 e 2022 do Mundial.

Em seguida, assumiu a bancada de entrevistas Weverton, cuja convocação foi ainda mais surpreendente. Ele não havia sido chamado por Ancelotti nenhuma vez, mas, na última hora, superou a concorrência de Bento e Hugo Souza. No momento em que seu nome foi anunciado, desabou.

"Acho que minha comemoração, o meu pequeno desmaio, diz tudo. Vivi aquela emoção, o coração acelerado. A minha queda foi de alívio, de emoção, pensando no que passei", afirmou o goleiro, que, após anos muito vitoriosos vestindo a camisa do Palmeiras, transferiu-se para o Grêmio.

"Minha filha tem nove anos. Eu tinha receio, pensava se ela se adaptaria a outra cultura, outro estado. Aí fui bem recebido pela torcida gremista, veio a convocação. Era mais confortável permanecer em São Paulo, mas tomei a decisão de buscar esse desafio e fui premiado com mais uma Copa do Mundo", concluiu o acriano, que já foi ao Mundial em 2018, também como reserva.

Terminadas as entrevistas, os atletas foram ao campo para o segundo treinamento da seleção na Granja Comary na reta final da preparação para a Copa. Ainda que só os primeiros 15 minutos da atividade tenham sido companhados pelos jornalistas, é possível afirmar que Neymar dela não participou.