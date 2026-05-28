SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lesão que coloca em dúvida a participação de Neymar na Copa do Mundo faz os torcedores mais velhos reviverem um drama que marcou o país em 1998. Às vésperas do Mundial na França, Romário foi cortado justamente por uma lesão nessa parte do corpo.

O anúncio do corte do então jogador do Flamengo foi feito em 2 de junho de 1998 pela comissão técnica da seleção, comandada pela dupla Zagallo e Zico.

O atacante tinha uma desinserção da aponeurose do músculo gêmeo interno, ou, como se explicou na época, a membrana que envolvia o músculo do jogador se soltou.

O gêmeo interno é um dos três músculos da panturrilha. Romário começou a se queixar de dores durante os treinamentos já na França e deixou a concentração do Brasil após o corte.

A exclusão revoltou o Baixinho, que disse várias vezes na época que poderia até ficar fora da estreia, mas que estaria recuperado para jogar a partir da segunda rodada. Ele contestou o diagnóstico feito por um médico francês, que, segundo ele, não tinha experiência com atletas. "Romário pediu para ficar, mas não foi atendido. No quarto, telefonou para amigos, no Rio, atordoado com o afastamento. Ontem de manhã, chorou três vezes", descreveu reportagem da Folha publicada em 3 de junho de 1998.

Três semanas depois, o atacante participava normalmente dos treinos coletivos do Flamengo e seria escalado para um amistoso contra o Internacional, no início de julho.

O caso de Neymar

Nesta quinta-feira (28), o médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, afirmou que exames realizados pelo departamento médico da seleção brasileira, em Teresópolis, apontaram uma lesão de grau 2 no tornozelo direito de Neymar.

É muito difícil, portanto, que Neymar esteja à disposição do técnico Carlo Ancelotti no início da Copa do Mundo. Especialistas ouvidos pela Folha dizem que há a possibilidade de ele estar apto para jogar apenas no fim de junho, já na segunda fase da Copa.

"Ele [Neymar] se apresentou ontem aqui na Granja Comary. Fez todos os exames aqui, também os exames complementares [em uma clínica de Teresópolis], com uma ressonância magnética. Foi identificada uma lesão de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador segue em tratamento. A expectativa é que no prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse Lasmar na entrevista desta quinta na Granja Comary, concentração da seleção brasileira em Teresópolis.

Apesar de não ter nenhum dos laudos em mãos, o ortopedista Maurício Leite, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Americana de Cirurgiões Ortopedistas, diz acreditar que as lesões são parecidas.

"Não tenho detalhes de imagem para dizer o que é igual e o que é diferente, porque não tenho como ver a graduação sem essas informações. Mas uma desinserção [no caso do Romário] é uma ruptura próximo ao osso, mas, aparentemente, são lesões semelhantes."

A situação de Neymar gerou bastante desconforto nos dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e na comissão técnica. Ficou claro para eles que o jogador e também o Santos não foram honestos em relação à lesão, ocorrida no último dia 17, véspera da festiva convocação dos 26 atletas do Brasil no Mundial.

Na ocasião, Neymar reclamou muito ao ser substituído na derrota por 3 a 0 do time alvinegro para o Coritiba, na Neo-Química Arena, em São Paulo. Houve um engano na placa exibida pela equipe de arbitragem, e o camisa 10 acabou saindo, dizendo que tinha condições de continuar dentro de campo.

Em nota nesta quinta, o Santos diz que enviou todos os exames à CBF e que confia que Neymar estará pronto para a Copa.