SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Jesus não é mais o treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está oficialmente livre no mercado. O time de Cristiano Ronaldo publicou, nesta quinta-feira, um vídeo para se despedir do técnico português de 71 anos, que não teve o contrato renovado após conquistar a Liga Saudita desta temporada.

Al-Nassr deixou uma mensagem de agradecimento a Jorge Jesus. "Que jornada, que capítulo. Obrigado, Mister", escreveu o clube nas redes sociais. O treinador já havia anunciado que não seguiria no comando para 2026/27 após a vitória sobre o Damac, por 4 a 1, quando o clube confirmou o título saudita na última rodada.

Ídolo do Flamengo, técnico quer voltar ao Brasil, mas não a trabalho. Em entrevista à emissora portuguesa Sport TV, ele manifestou o desejo de passar férias no país, onde conquistou cinco títulos em um ano no comando do Rubro-Negro.

Recentemente, Jesus falou sobre a recusa à seleção brasileira. Ele admitiu ter errado ao não aceitar o convite feito por Ednaldo Rodrigues, então presidente da CBF, em janeiro de 2025. "Naquele momento considerei que não devia abandonar os desafios que tinha em mãos com o Al-Hilal", disse em coluna do jornal Record.

Jorge Jesus fez temporada de sucesso no Al-Nassr. Em um ano de vínculo, o português comandou a equipe em 49 jogos, com 40 vitórias, dois empates e sete derrotas. Com ele, o time voltou a conquistar a Liga Saudita, após sete anos de espera, e foi vice-campeão da AFC Champions League Two ?o Gamba Osaka, do Japão, venceu a decisão por 1 a 0.

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