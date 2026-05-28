SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina anunciou, nesta quinta-feira, os 26 jogadores convocados para a próxima Copa do Mundo. A seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni viaja a Estados Unidos, Canadá e México em busca de seu quarto título mundial.
Um dos destaques da lista é o atacante Flaco López, do Palmeiras ? seu colega Giay, por outro lado, não foi selecionado. O ídolo Lionel Messi também está confirmado para disputar a sua sexta Copa, afastando rumores de ausência por opção pessoal.
VEJA LISTA DE CONVOCADOS
GOLEIROS
Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Juan Musso (Atlético de Madri-ESP) e Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha-FRA).
DEFENSORESLeonardo Balerdi (Olympique de Marselha-FRA), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Facundo Medina (Olympique de Marselha-FRA), Nahuel Molina (Atlético de Madri-ESP), Gonzalo Montiel (River Plate-ARG), Nicolás Otamendi (sem clube), Cristian Romero (Tottenham-ING) e Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA).
MEIO-CAMPISTAS
Valentín Barco (Strasbourg-FRA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-EUA), Enzo Fernández (Chelsea-ING), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE) e Leandro Paredes (Boca Juniors-ARG).
ATACANTES
Thiago Almada (Atlético de Madri-ESP), Julián Alvarez (Atlético de Madri-ESP), Nicolas González (Atlético de Madri-ESP), Flaco López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA), Lionel Messi (Inter Miami-EUA), Nico Paz (Como-ITA) e Giuliano Simeone (Atlético de Madri-ESP).
A seleção argentina estreia na Copa no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City. Áustria e Jordânia serão as outras adversárias da atual campeã do mundo no Grupo J.