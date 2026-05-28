SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Junior Barranquilla por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e garantiu sua classificação para as oitavas de final.

Arias (2), Allan e Andreas Pereira marcaram os gols da vitória palmeirense. Flaco López, convocado pela seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo, também se destacou com três assistências ? ele não deu um passe direto para o gol de Allan, mas foi o último a tocar na bola no lance e ganhou a estatística. Luis Muriel descontou para a equipe colombiana.

O Alviverde avança como segundo colocado no Grupo F com 11 pontos. O Cerro venceu o Sporting Cristal e terminou como líder com 13, os peruanos ficaram em terceiro com 6 (e a vaga nos playoffs da Sul-Americana), e o Junior terminou na lanterna com 4.

Os confrontos das oitavas serão definidos por sorteio. O Palmeiras enfrentará uma das equipes que terminaram na liderança de seus grupos.

A partida marcou a despedida dos atletas convocados para a Copa do Mundo. Flaco López e Arias já foram chamados, e Gustavo Gómez, Maurício, Sosa e Emiliano Martínez vivem a expectativa de convocação.

O Palmeiras faz seu último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo no domingo (31), às 16h (de Brasília), contra a Chapecoense, mais uma vez no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

LANCES IMPORTANTES

Junior Barranquilla chega com muito perigo. Logo no primeiro minuto de jogo, Chará recebeu lançamento dentro da área, limpou a marcação e cruzou para Rivas, de frente para o gol. O volante finalizou muito mal e perdeu grande chance.

Arias abre o placar para o Palmeiras. Aos 5 minutos do 1º tempo, Flaco López driblou Pestaña pelo lado esquerdo e avançou pelo corredor. O camisa 42 cruzou para dentro da área e deixou Arias cara a cara com o goleiro, que não perdoou. 1 a 0.

Luis Muriel empata para o Junior. Aos 35, Jermein Peña recebeu lançamento pelo lado direito do campo de ataque e cruzou para Muriel dentro da área. O camisa 10 finalizou de primeira, rasteiro, e Carlos Miguel não conseguiu fazer a defesa. 1 a 1.

Flaco López para no travessão. Aos 38, Giay fez cruzamento na medida para Flaco na segunda trave, o atacante cabeceou e a bola explodiu no travessão.

Allan recoloca o Palmeiras na frente do placar. Aos 39, Flaco tabelou com Arthur pelo lado esquerdo, deixou dois zagueiros no chão, e foi travado na hora da finalização. A bola sobrou para Allan, livre dentro da área, que não perdoou. 2 a 1.

Arias faz o terceiro do Palmeiras. Aos 44, Arias fez o seu segundo gol no jogo com mais uma assistência de Flaco López. O argentino recebeu bola na intermediária, arrastou dois marcados para dentro da área e deixou Arias completamente livre de frente para o gol, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Andreas marca o quarto gol do Palmeiras. Aos 5 minutos do 2º tempo, Murilo avançou com a bola dominada e achou passe para Andreas Pereira na intermediária. O camisa 8 carregou sem ser pressionado e arriscou um chute cruzado de fora da área com a perna esquerda e o goleiro não alcançou. 4 a 1.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas (Luis Pacheco) e Andreas Pereira (Lucas Evangelista); Allan (Maurício), Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Paulinho). T.: Abel Ferreira.

JUNIOR BARRANQUILLA

Silveira; Herrera, Peña, Pestaña (Canchimbo), Monzón (Rivera) e Guerrero; Ángel, Rivas (Castrillón) e Chará (Juan Ríos); Paiva (Sarmiento) e Luis Muriel. T.: Ariel Holan.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: Arias, aos 5 minutos do 1º tempo e aos 44 minutos do 1º tempo, Allan, aos 39 minutos do 1º tempo, e Andreas Pereira, aos 5 minutos do 2º tempo (PAL); Luis Muriel, aos 35 minutos do 1º tempo (JUN)

Cartões amarelos: Ríos, Pestaña e Chará (JUN)