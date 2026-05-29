TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No terceiro dia de trabalhos da seleção brasileira em Teresopólis na preparação para a Copa do Mundo, Matheus Cunha falou sobre Neymar, diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O atacante do Manchester United lamentou a lesão, mas disse que o companheiro chegará bem no Mundial.

""Não só ele, mas qualquer outro jogador com alguma dificuldade é triste. Compartilhei a tristeza de saber que o Estêvão, o Militão e o Rodrygo estariam de fora. É um momento em que estamos fechados. Graças a Deus, a lesão dele vai dar a oportunidade de ele chegar bem ao nosso objetivo. Assim como qualquer outro jogador, queremos que todos estejam bem para nos ajudar. É o mais importante para o momento que vivemos".

Cunha também falou sobre a mítica camisa 10 da seleção, que deve ser de Neymar caso ele se recupere e vá ao Mundial. O jogador do United disse que considera irrelevante a escolha do número que irá vestir na competição.

"Assunto de número é muito irrelevante para onde nós chegamos. É gratificante vestir essa camisa e realizar o nosso sonho, pouco importa o número que você está usando. A gente viu a reação dele ao voltar, alguém tão grande demonstrando todo esse orgulho de estar de volta. O número que tiver na camisa vamos usar com o maior orgulho"

Cunha falou ainda sobre suas origens, o sentimento de disputar uma Copa do Mundo e os ajustes no esquema tático de Carlo Ancelotti. Veja outras respostas:

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SENTIMENTO DE JOGAR 1ª COPA

"O futebol faz parte passar por dificuldades e superá-las. É muito gratificante alcançar o objetivo. Chegando no dia do meu aniversário, onde eu sempre eu sempre sonhei. Feliz de participar disso tudo"

Protagonismo no United e há algum paralelo de como joga lá e na seleção

"Sem dúvida. Esse meu segundo ciclo de seleção é mais parecido de como jogo no clube, com flutuação entre linhas, jogando até como meia. É uma função que exerço no clube, um clube que sempre sonhei jogar, fomos à Champions e agora chegando à seleção. Espero ter sucesso assim como lá"

POSICIONAMENTO EM CAMPO, NÃO COMO UM 9

"É gratificante poder demonstrar e ser reconhecido pelo ponto forte. Chegar aqui numa posição onde estou mais habituado dá mais confiança, mais felicidade em exercer essa função que você faz melhor. É um período que sempre sonhei participar. O que o Ancelotti precisar, vou tentar exercer da melhor forma"

ORIGENS. SONHOU COM TUDO O QUE CONQUISTOU?

"Sinceramente, existem dois Matheus. A criança que não tem noção das consequências e só sonha e quando você tem a noção de quão difícil é alcançar. Viver todos eles, conquistar o ouro olímpico, estar na pré-Copa. Ter o ouro e o troféu da Copa? Não tem mais nada que eu possa pedir. Quando comecei a entender, comecei a duvidar do quão longe poderia chegar, mas o trabalho paga, o foco e as palavras positivas no caminho constroem castelo. É muito prazeroso estar alcançando"

Lideranças de Ancelotti e Rodrigo Caetano. Importância deles

"É um prazer estar com os melhores. Chega num momento onde as dúvidas têm de ficar de lado. Eles, com tanta experiência, são essenciais para estes momentos para levar o barco na direção que queremos, tomar decisões difíceis"

ATAQUE/DISPUTA POR POSIÇÃO E SISTEMA DE JOGO

"Acho que nos períodos em que tivemos oportunidade é gratificante saber que foi bem aproveitada. Não só nós quatro, mas todos que entraram. Infelizmente, aconteceu algo muito triste para todos nós, sentimos por quem ficou fora, mas acho que é importante para todos se fechar em um só objetivo, independente de quem começar jogando. O Rayan está aqui, é um dos mais novos, teve boa temporada exercendo uma função importante, assim como todos os outros do ataque. Depende do Mister, de quem ele quer que exerça a função naquele momento."