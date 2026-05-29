SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Martinelli é uma das armas importantes do Arsenal para a final da Liga dos Campeões da Europa contra o PSG. Revelado pelo Ituano e desde 2019 no futebol europeu, o atacante brasileiro une velocidade e talento pelas pontas, mas precisará recuperar o ritmo avassalador do início do torneio continental se quiser fazer a diferença no próximo sábado, em Budapeste, na Hungria.

Com seis gols em 13 partidas, Martinelli é o artilheiro do Arsenal na campanha até a grande decisão, embora não ostente a condição de titular absoluto. Curiosamente, seu desempenho na competição pode ser dividido em duas fases completamente distintas.

INÍCIO ARRASADOR

Todos os gols do atacante foram marcados em seis duelos da fase de liga do torneio continental, em uma etapa que mistura clássicos com confrontos mais "leves". Ele balançou a rede contra Athletic Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Club Brugge e Kairat.

QUEDA DE RENDIMENTO NO MATA-MATA

A partir das fases eliminatórias, no entanto, os números de Martinelli na Champions caíram consideravelmente. O brasileiro passou em branco nas seis partidas seguintes, sem conseguir marcar nos duelos de ida e volta contra Bayer Leverkusen (oitavas), Sporting (quartas) e Atlético de Madrid (semifinal).

Uma boa atuação na finalíssima europeia também chegaria em excelente hora para a seleção brasileira. Gabriel Martinelli é um dos 26 convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026 e pode chega na Copa com a "Orelhuda" na bagagem.