RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A parada da Copa do Mundo e a janela de transferências que está por vir servirá para o Flamengo fazer ajustes no elenco e com expectativas de chegadas, saídas e renovações.

BUSCA POR JOGADORES COM INTENSIDADE

O Rubro-Negro definiu que precisa trazer jogadores mais físicos, com mais intensidade e mais jovens uma vez que o atual grupo possui muitos atletas experientes. Tem sido levada em consideração a reta final do calendário com jogos em sequência no pós-Mundial.

A prioridade segue sendo um "camisa 9" para disputar posição com Pedro, e o perfil segue o mesmo que foi buscado na janela anterior. Ou seja, um centroavante mais móvel e que ataque os espaços. Naquela ocasião, o Flamengo tentou Kaio Jorge e Taty Castellanos, mas não chegou a acordo de valores.

A tendência é a de que o clube também contrate um meia e um lateral-esquerdo, sendo esta última posição com Kaiki Bruno, do Cruzeiro, como um dos alvos. A próxima janela abre dia 20 de julho e vai até 11 de setembro.

"O Flamengo é uma equipe que em todos os mercados busca aumentar o leque dos seus jogadores para melhor. Características que são importantes para jogar no Flamengo: técnica, porque temos o controle do jogo; e saúde física. Sabemos o desgaste do campeonato, sabemos a importância de termos jogadores com intensidade. Sabemos a importância de termos jogadores técnicos porque temos muito a bola e execuções rápidas, atletas com alguma velocidade. Isso é muito importante", disse Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Cusco.

CONVERSAS PARA RENOVAÇÃO DE ALEX SANDRO

Embora deva ir ao mercado em busca de um lateral-esquerdo, o Flamengo já abriu conversas para renovar com Alex Sandro. O clube fez uma proposta para um novo contrato até o fim de 2027 ao experiente jogador de 35 anos que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Ainda não há um acordo firmado, mas as tratativas têm evoluído e a tendência é a de que o atleta aceite a oferta rubro-negra. O desfecho, porém, deverá ficar para após o Mundial.

A LISTA DOS NEGOCIÁVEIS

A provável renovação de Alex Sandro e uma possível chegada de um lateral-esquerdo colocam Ayrton Lucas na lista de negociáveis.

Além dele, o Flamengo se vê aberto para negociações com três estrangeiros que estão na Copa do Mundo: Carrascal (Colômbia), De la Cruz (Uruguai) e Plata (Equador).

Isto, porém, não necessariamente os coloca à venda. O clube trata o trio com cautela e analisa cada situação individualmente.

Carrascal e Plata são jovens e com valor de mercado. Uma boa Copa do Mundo deverá valorizar estes ativos, o que poderá atrair boas propostas.

Por serem considerados úteis ao time, eles só serão vendidos caso o Flamengo receba uma oferta atrativa e que amenize os valores investidos, e que em contrapartida a diretoria já tenha engatilhado peças de reposição.

Colunista do UOL, Rodrigo Mattos informou que Carrascal possui uma proposta de um clube do Qatar. Na última quarta-feira, antes do duelo contra o Cusco, pela Libertadores, ele foi hostilizado pela torcida no Maracanã. O colombiano acumula três expulsões nesta temporada, foi multado e, juntamente com Plata, tem gerado dor de cabeça à diretoria no extracampo.

Já o caso de De la Cruz é diferente. Seus problemas físicos têm sido o principal fator que fazem o Flamengo considerar a possibilidade de negociá-lo. O uruguaio, por exemplo, não atua em gramados sintéticos. Seu contrato é até 2028.