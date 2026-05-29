SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians realizou nesta quinta-feira (28) uma série de reuniões para discutir a liberação de recursos destinados à quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 35 milhões com o Talleres, da Argentina. A pendência é referente à contratação do meia Rodrigo Garro, concretizada no início de 2024, ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo.

O Corinthians trata a pendência como prioridade máxima neste momento para evitar um novo transfer ban da Fifa.

PAGAR O TALLERES É PRIORIDADE

Há cerca de dois meses, o Timão encaminhou um acordo com a empresa Outfield para obter crédito e quitar o débito com o Talleres. A operação prevê o pagamento parcelado ao longo de três anos, com juros de 1% ao ano mais CDI.

Entretanto, mudanças recentes no departamento financeiro do clube passaram a dificultar a execução do acordo. Além disso, o Corinthians tem enfrentado problemas em processos de compliance bancário, com reprovações que também impactam negociações com potenciais parceiros financeiros.

A dívida com o Talleres é atualmente a maior entre as pendências do Corinthians com outros clubes. Após diversas rodadas de negociação os clubes chegaram a um acordo para o pagamento de 7 milhões de dólares à vista (R$ 35 milhões, na cotação atual) ?o valor original era de R$ 48 milhões

O Corinthians tentou negociar um parcelamento, mas não obteve sucesso. Ainda assim, as tratativas permitiram um desconto considerável no valor final.

O clube paulista, porém, precisa concluir o pagamento até sábado (30).

CORINTHIANS JÁ ENFRENTA BLOQUEIO NA FIFA

Enquanto tenta resolver a situação com o Talleres, o Corinthians já está impedido de registrar novos atletas. Isso ocorre por causa de uma dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

O débito é referente à contratação do volante José Martínez. O atleta venezuelano rescindiu contrato com o clube no início deste ano e atualmente está sem equipe enquanto se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

O Corinthians buscou um acordo para parcelar a pendência de 1,5 milhão de dólares ?cerca de R$ 7,58 milhões na cotação atual?, mas ainda não houve consenso com os americanos.

A situação envolvendo o Midtjylland, da Dinamarca, é considerada ainda mais delicada internamente. O clube dinamarquês venceu uma disputa contra o Corinthians na Corte Arbitral do Esporte (CAS), no fim de março, e o Timão terá de pagar 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões).

A reportagem entrou em contato com um dirigente do Midtjylland, que afirmou que o clube não irá se posicionar oficialmente sobre o caso, atualmente conduzido por um escritório de advocacia britânico.

Nos bastidores, a falta de respostas do clube dinamarquês aos contatos feitos pelo Corinthians aumentou o pessimismo da diretoria alvinegra sobre uma solução rápida. Internamente, um novo transfer ban já é tratado como cenário provável.

OUTRAS COBRANÇAS TAMBÉM PREOCUPAM

Apesar do cenário adverso, o Corinthians entende que a quitação da dívida com o Talleres pode dar ao clube mais margem para resolver pendências de valores menores.

Paralelamente, o clube negocia com o New York City, dos Estados Unidos, que acionou o Corinthians na Fifa por uma dívida de aproximadamente US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,63 milhões, relacionada às operações de empréstimo do atacante Talles Magno, que deixou o clube ao fim da última temporada.